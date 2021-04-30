若國民黨內鬥寧可放棄連任？江啟臣：拚公投重於一切

國民黨主席之爭進入最後倒數攤牌局面，據了解，黨秘書長李乾龍爆料，黨主席江啟臣私下不只一次跟他說，「若大家爭黨主席爭成這樣，我寧可放棄連任，就沒有後顧之憂，可以專心拚公投」，代表江真的沒有私心。江啟臣今（30）日受訪時說，7月是黨內選舉、8月28日是全民公投，哪一個比較重要，不用講都很清楚，對他來說，「拚公投重於一切」。
記者余祥／台北報導
2021-04-30 11:19:19｜2021-04-30 11:19:27
黨主席7月改選，目前僅有江啟臣表態爭取連任，其他可能人選包括前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜、智庫副董事長連勝文等人都仍在觀望中。
江啟臣今出席松山慈惠堂活動，針對外傳江啟臣會試著整合黨內，2度與朱立倫密會，江啟臣說，「沒有什麼密會！」黨是一個大家庭，跟任何人隨時隨地、不論什麼場合都可以見面、溝通。平常有需要時，都會不定時的碰面，「沒有什麼密會不密會！」
至於李乾龍爆料指稱，江啟臣私下說，若主席改選有紛爭就放棄連任一事？江指出，7月底是黨內的民主、黨內的分工，8月28日全民公投是國家政策的選擇，「那一個比較重要？不用講都很清楚」。此時此刻他的心情就是「拚公投重於一切」，黨務工作、立法院的工作，絕對是擺在第一優先。
至於何時請假參選黨魁？江啟臣表示，目前選舉時程還沒有出來，出來以後，自然就知道怎麼安排。