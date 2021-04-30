不滿「舔日賣國」！國民黨團總統府前抗議要求撤換謝長廷

日本2年後擬將福島核污水稀釋排入海，我國駐日代表謝長廷稱「台灣核能電廠的廢水也是排放入海」，引發在野黨不滿。

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提出臨時決議案，批評謝長廷擔任駐日代表無助我國對日工作推展，更屢屢成為日本政府代言人、戕害我國權益，抨擊謝長廷的「媚日抑台」言論罄竹難書，提出3大要求，包括：蔡英文政府應即刻向日本政府提出正式抗議，並反對核污水入海；立即撤換不適任的駐日代表謝長廷；積極爭取參與國際第三方監管環節，確保日本政府處理核災污水過程我國可具體參與監理，以保障我國人民的健康及漁民權益。

一路上高呼「謝長廷下台、蔡英文出來面對」。

▲抗議駐日代表謝長廷媚日言論，國民黨立院黨團在總召費鴻泰領導下，步行至總統府，要求撤換謝長廷。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.30）