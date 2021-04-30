公寓頂樓非法繁殖品種犬　最高恐罰300萬

小港區公寓頂樓驚傳有民眾私設非法養殖場，非法繁殖品種犬，高雄市動保處接獲動保團體通報，昨（29）日隨即會同動保團體、里長及警方到場協助，當場查獲20隻成犬及3隻幼犬，全部都是品種犬，現場飼養環境不佳，還查獲助產藥物，疑似非法繁殖，後續擬依違反動保法處10萬元以上300萬元以下罰鍰，並沒入所有犬隻。

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高雄市動保處表示，通報地點位於小港區舊式公寓頂樓，因為周遭皆為連接公寓，民眾常反映公寓頂樓時常傳出有多隻幼犬叫聲，環境還發出惡臭，動保處接獲通報即派人前往處理。





▲動保處查獲 非法養殖場 。（圖／動保處提供）

動保處會同動保團體、里長及警察進入公寓，一行人直上頂樓將門打開後，惡臭就撲鼻而來，現場環境狀況不佳，現場犬隻活力還算正常，但部分犬隻毛髮打結，現場還找到剛出生的3隻幼犬和助產藥物，顯然有私下繁殖狀況，動保處立即沒入全場犬隻。

動保處指出，動物保護法第22條第1項明文規定任何人不得販賣特定寵物。但申請經直轄市、縣（市）主管機關許可，並依法領得營業證照之業者，得經營特定寵物之繁殖、買賣或寄養；許可期間，以三年為限。





違反者將依同法第25－2條：違反第22條第1項規定，未經直轄市或縣（市）主管機關許可，擅自經營特定寵物之繁殖場、買賣或寄養業者，處新臺幣十萬元以上三百萬元以下罰鍰，並令其停止營業及同條第2項行為人所飼養之動物，直轄市、縣（市）主管機關得沒入之。



