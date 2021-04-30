聯邦調查中！白宮附近「神秘攻擊」 官員有腦震盪症狀
美國過去曾多次傳出駐外機構遭受不知名聲波、能量攻擊，導致駐外人員生理機能受損的事件，有美國媒體29日披露，聯邦部門正調查2起發生在美國境內的「無形攻擊」，其中一件甚至就發生在白宮附近，引發關注。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-30 12:25:59
根據《CNN》等外媒引述消息來源報導，其中一起攻擊發生在去年11月，地點在白宮南面的橢圓形草坪，當時造成一名國安委員會官員身體不適，雖然細節還在調查，但這類攻擊發生地點如此靠近白宮，無疑是一項警訊。
另一起也在調查中的事件，則是2019年一名白宮官員，在維珍尼亞州市郊溜狗時發生的，這2例出現的症狀，都與先前遭遇聲波攻擊的駐外官員相當類似，引起五角大廈與聯邦調查部門關注，已在本月稍早向國會兩院的軍事委員會匯報初步調查進度。
報導指出，美國駐古巴人員曾於2016年出現耳鳴、頭暈、頭痛、腦震盪等難以解釋的病徵，被稱為「哈瓦那症狀」攻擊；其後駐俄羅斯和中國的美國官員，亦曾回報說出現類似症狀，懷疑遭到無形攻擊。
國防官員向軍事委員會提到，調查人員尚未確定前述發生在美國本土的事件，是否與先前發生在海外的有關，也還不確定幕後黑手是誰，但不排除俄羅斯或中國涉事的可能。