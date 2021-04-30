周杰倫買畫課得到稅　文獎條例三讀藝術品稅制降至1.2%

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《文獎條例》三讀後，是扣除拍賣成本後，以成交價的6％計算所得稅額，再按20％稅率分離課稅，免依《所得稅法》規定課徵所得稅，實質稅率為1.2％，比起綜合所得稅的2.4％，少了一半稅率；該優惠規定實施年限為10年，得視情況延長。
民進黨立委黃國書三讀後發言表示，修法對台灣藝術產業發展歷史性一刻，不但保障文化藝術工作者勞動權益，也增加租稅優惠。最大改革透過藝術交易進行分離課稅制度。20年前台灣是亞洲藝術交易中心，為何會被香港取代，就是台灣將拍賣所得納入所得稅交易，現在改採分離課稅 讓政府徵收的到富人稅，更能活絡藝術市場，扶植藝術創作。
民進黨立委吳思瑤也說，藝文界等了20年修法完成，這是久旱逢甘霖，今天完成修法對台灣文化發展奠定百年根基，也不會有文化工作者簽下不平等條約，這次修法訂定文化工作者勞動權益專章，從社會保險開始改善，。今天後不會有像周杰倫到國外拍賣，讓台灣稅制更有競爭力，讓台灣重回藝術品交易龍頭地位，締造下一個護國神山產業。
保障文藝工作者的權益方面，三讀條文新增「權益保障」專章，針對文化藝術事業應遵守勞動法規，保障文化藝術工作者勞動權益，文化部得表揚維護勞動權益績效優良者，且文化部應針對契約審閱期間、著作權約定、經濟授權、保險等文化藝術工作者的權利義務事項，訂定承攬、委任契約指導原則，並應保障其智慧財產權。
過去藝文工作者因非典勞動型態，無法加入勞動保險的困境，《文獎條例》規定，文化部得輔導職業工會協助其加入勞工相關保險，若所得未達標準，得編列預算補助或協助其參加社會保險，並應訂定承攬、委任契約指導原則，保障文藝工作者權益和促進文化藝術事業發展。
《文獎條例》規定，廠商承辦公營事業的藝文採購時，應為採購案中與廠商直接發生契約，未能投保職業災害保險的勞動者投保含有傷害、失能及死亡保障的其他商業保險；文化藝術工作者及事業若發生緊急危難、災害或重大變故，文化部或各地方政府等主管機關得會同相關單位提供必要的協助。