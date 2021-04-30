機師怨檢疫所「又髒又遠」 陳時中無奈：那不是旅遊場所
華航機師染疫事件越演越烈，華航機組員外站過夜返台居家檢疫的諾富特飯店，由於有飯店房務主管染疫，昨（29）日全面淨空，今天又傳來有3名飯店人員染疫的壞消息，除了飯店人員之外，有109名華航機師被送往集中檢疫所進行14天隔離。
記者劉雅文/台北報導
2021-04-30 15:18:38｜2021-04-30 15:22:39
外傳有機師到檢疫所隔離，批檢疫所環境髒亂，且因為環境太邊遠，叫外送都困難，對此陳時中無奈回應：「集中檢疫所不是一個旅遊場所，是一個檢疫所，只能提供基本安全衛生、保暖衣物、床單」，陳提到，檢疫所基本有泡麵、很多的水，大家要叫外送也會幫忙服務收送，基本上生活要件都能夠滿足，就是說要跟觀光旅館來比較，當然是沒得比。
陳時中表示，他昨天才會一開始就到諾富特飯店一、二館廣播，跟大家告知，很抱歉要大家配合檢疫、請大家多包涵，因為檢疫所沒辦法達到很舒適環境，但防疫期間這都是不得已措施，為了保護他們，陳時中重申：「希望機師體諒、大家要多相忍」。對此，機師工會表示，由於一切發生的很突然，機師難免覺得慌亂，雖然委屈但仍能諒解。
目前除了機師人員，集中檢疫所還有飯店員工，諾富特飯店員工共207人，扣掉案1120（房務主管）、以及三名因發燒送醫的飯店人員（其中一人為案1128）、以及另外兩名送往集中檢疫所後採檢確診人員，目前共有201人在集中檢疫所。
另外，今天傳出台北、桃園地檢署日前（19日）在諾富特舉行相關座談會，甚至2署的檢察長都有出席，中午時間甚至在諾富特餐廳用餐1個半小時，對此桃檢、北檢表示，至今還沒有接到指揮中心或衛生單位通報疫調，當天活動進出也有戴口罩、做好防護措施。
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