諾富特飯店3員工染疫　足跡曝光！到過甜點、按摩店

華航機師染疫事件越演越烈，華航機組員外站過夜返台居家檢疫的諾富特飯店，由於有飯店房務主管染疫，昨（29）日全面淨空，其中除了飯店人員之外，有109名機師被送往集中檢疫所進行14天隔離。指揮中心今天下（30）午再度召開臨時記者會說明，宣布國內再度新增3例本土個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-04-30 14:27:14｜2021-04-30 14:31:32
指揮中心表示，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工，近期無出國史，昨天下午出現喉嚨癢症狀，今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。指揮中心也公布他的相關足跡，他在4/27下午曾到過桃園「等等法式甜點店」，隔日下午則是到了自助洗衣店跟日式料理店用餐。
另外，指揮中心指出，案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，昨日因為發燒直接送往醫院隔離採檢，於今日確診(Ct值16)，已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。 指揮中心也公開他的部分足跡，包含4/28曾到過海越按摩店、四海遊龍中壢店，最後在下午還曾搭乘703號路公車返回宿舍。
指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診(Ct值20)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。
另外前一日確診的案1120，陳時中提到，個案因為生活單純，基本足跡就是上班跟在家，住家到機捷主要都是騎摩托車，足跡曝光也多是搭乘捷運的時段，個案從三重站（A2）到機場旅館（A14a），然後就直接走路上班。
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