警政署要求北市警高層交手機、測謊 柯文哲：程序不正義
台北市松山分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入砸電腦，還爆出滅證、市議員關說施壓疑雲。警政署昨日下令，要求台北市警察局長陳嘉昌等高層交出手機，必要時接受測謊。對此，台北市長柯文哲今（30）日批評警政署「未審先判、私刑制裁」，不符合程序正義，只會錯上加錯。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-30 14:26:23｜2021-04-30 14:32:08
柯文哲今日下午舉行記者會指出，台北市警察局原先預計29日晚間7點半召開記者會，但在舉行之前，警政署就先發制人，署長陳家欽出來要求北市警察高層，包括局長等人，要交手機，必要時接受測謊，而今天上午更要求他們自行到地檢署「秘密」交出手機，「我認為這是不對的！」
柯文哲進一步表示，陳家欽在未經司法程序，直接要求自己屬下交手機、調閱通聯記錄，甚至是接受測謊，這是程序不正義，「司法是國家最後一道防線，最重要的是它有程序正義！」若不遵守的話，只會錯上加錯，北市府認為還是等案情釐清後再處理。
柯文哲強調，「我以前常常講，生氣的時候不要下決定！」大家在壓力之下，不希望產生不正確的判斷，結論是希望這事情要盡快釐清，待釐清之後，再作人事調動。最後，柯文哲還冷不防補了一句，「不要趁亂安插自己的人」。
針對松山分局長被調職，柯文哲表示，我是事後被通知，「警政一條鞭我是尊重他們的權利，但是在我任內他們要調誰就調誰，從來沒有問過我。」媒體追問民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介祐那麼大尾，民進黨會不知道嗎？柯文哲表示，依法行政，該怎麼辦就怎麼辦，司法不要隨著外面的政治壓力起舞。