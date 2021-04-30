峮峮累到「女神變女鬼」　孫協志害怕又擔心

▲王仁甫（左起）、許孟哲、蔡黃汝、峮峮、孫協志挑戰登上龜山島最高峰。（圖／中視提供）
▲王仁甫（左起）、許孟哲、蔡黃汝、峮峮、孫協志挑戰登上龜山島最高峰。（圖／中視提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-30 17:29:09

蔡黃汝（豆花妹）和峮峮正式成為《飢餓遊戲》新女主持人，製作單位出狠招，規劃登上龜山島最高峰行程，誓言要給女主持「震撼教育」，五位主持人得挑戰總共1706階，全長約1400公尺的陡峭步道，比體力、耐力與智力，連孫協志都吃不消，憂心表示：「兩個女生今天一定傻眼，她們會不會真的就請辭了？」

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堪稱「有史以來最累的新生訓練」讓蔡黃汝和峮峮紛紛從女神變女鬼，面對超陡峭的高山步道，蔡黃汝雖然爬到滿頭大汗又披頭散髮，還是不忘堅守職業精神，拿出粉餅盒照鏡子想整理妝髮：「女星身上隨時都要帶著粉餅，看看（整理）自己的容貌。」肚子餓又爬山則是讓峮峮忍不住淚喊：「我好想喝珍奶！好想吃咖哩飯！」她提到在球場擔任啦啦隊的疲累和《飢餓遊戲》錄影相比，根本就是小菜一疊，直呼：「我已經累到不想縮小腹了。」

▲峮峮表示在球場擔任啦啦隊的疲累和《飢餓遊戲》錄影相比，根本就是小菜一疊。（圖／峮峮臉書、IG）
▲峮峮表示在球場擔任啦啦隊的疲累和《飢餓遊戲》錄影相比，根本就是小菜一疊。（圖／峮峮臉書、IG）
主持群升級後，製作單位下手更是毫不留情。按照節目慣例，以前都是獲勝充飢拿獎勵，這次除了要挨餓，還必須接受「終極懲罰」，許孟哲很不習慣：「我們什麼時候開始有懲罰了？」最落後的兩人不只要絲襪套頭繞市區，還必須被路人認出來才能下班。

▲王仁甫（左起）、蔡黃汝、許孟哲、峮峮、孫協志一同參與有史以來最累的新生訓練。（圖／中視提供）
▲王仁甫（左起）、蔡黃汝、許孟哲、峮峮、孫協志一同參與有史以來最累的新生訓練。（圖／中視提供）
三帥雖然平常被折磨慣了，但聽到超殘忍的終極懲罰也哀鴻遍野，直呼這規則太狠，蔡黃汝則完全沒有心理準備：「怎麼會這麼殘酷！」被問到以前有沒有絲襪套頭過，蔡黃汝坦言因為實在太醜，除了私底下和朋友玩過，從來沒有在螢幕前試過，三帥提醒她：「那有可能這是妳人生的轉捩點。」好勝心強的蔡黃汝趕緊回嗆：「那絕對不會是我。」

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