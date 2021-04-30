流進海前搶水用　高屏堰擬再增設抽水機

高屏溪攔河堰管理中心沉沙池，左側機具抽取高屏溪攔河堰下的水，右側機具則注入今日正式上場的6支水井抽取的水量，這些水預計都將送往澄清湖儲存。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.29）
▲左側機具持續抽取高屏溪攔河堰的水注入高屏溪攔河堰管理中心的沉沙池中，這些水預計都將送往澄清湖儲存。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.29）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-30 14:47:06

為嚴峻水情超前部屬，中央地方合力在高雄鑿62口井，截至今（30）日中央已有10口井已完工出水，高雄的32口井鑿井作業也力拼在5月中旬完成，高雄市長陳其邁今日在抗旱會議時指出，高屏溪的水就這樣流海裡很可惜，希望在不影響鑿井的進度的情況下，高屏堰再增設一台抽水機，一天就可以再多增加1.5萬噸的水量，南水局也承諾會研議。

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水利局長蔡長展表示，今日抗旱會議主要還是針對澄清湖水庫需要滿庫的一些前置作業，昨日在大樹曹公圳取水口，也持續用移動式抽水機把一些農灌的用水抽取到澄清湖，今日上午澄清湖的庫容量已經達到174萬噸，比昨天多了12萬噸左右。

▲高雄市長陳其邁希望高屏堰再增設一台抽水機，一天就可以再多增加1.5萬噸的水量。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.30）
▲高雄市長陳其邁希望高屏堰再增設一台抽水機，一天就可以再多增加1.5萬噸的水量。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.30）
會議中也盤點現有的地面水，要如何多取用以供給澄清湖儲備，陳其邁認為，高屏溪的水若不留起來，也是就這樣流到海，會繼續和南水局合作並進行盤點，若需要調度移動式抽水機支援，可隨時調度，目前南水局有兩部機具在持續抽取高屏溪攔河堰的水注入沉沙池中，並送往澄清湖儲存，希望在不影響鑿井進度下，能夠再多設一部機組，也就是再多增加1.5萬噸的抽水量，對此南水局則說會再研議。

水利局表示，目前市府也有運用移動式抽水機，在大樹區曹公圳的取水口將農灌用水抽取至澄清湖，而澄清湖今早水庫容量已達174萬噸已達庫容的66%，比昨日蓄水量多約12萬噸，有加速成長的趨勢，鑿井工程也持續加速作業，預估可在五月中旬完成，預估完成後每日可以供給澄清湖9.6萬噸的水量。

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