流進海前搶水用　高屏堰擬再增設抽水機

為嚴峻水情超前部屬，中央地方合力在高雄鑿62口井，截至今（30）日中央已有10口井已完工出水，高雄的32口井鑿井作業也力拼在5月中旬完成，高雄市長陳其邁今日在抗旱會議時指出，高屏溪的水就這樣流海裡很可惜，希望在不影響鑿井的進度的情況下，高屏堰再增設一台抽水機，一天就可以再多增加1.5萬噸的水量，南水局也承諾會研議。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-30 14:47:06
水利局長蔡長展表示，今日抗旱會議主要還是針對澄清湖水庫需要滿庫的一些前置作業，昨日在大樹曹公圳取水口，也持續用移動式抽水機把一些農灌的用水抽取到澄清湖，今日上午澄清湖的庫容量已經達到174萬噸，比昨天多了12萬噸左右。
會議中也盤點現有的地面水，要如何多取用以供給澄清湖儲備，陳其邁認為，高屏溪的水若不留起來，也是就這樣流到海，會繼續和南水局合作並進行盤點，若需要調度移動式抽水機支援，可隨時調度，目前南水局有兩部機具在持續抽取高屏溪攔河堰的水注入沉沙池中，並送往澄清湖儲存，希望在不影響鑿井進度下，能夠再多設一部機組，也就是再多增加1.5萬噸的抽水量，對此南水局則說會再研議。
水利局表示，目前市府也有運用移動式抽水機，在大樹區曹公圳的取水口將農灌用水抽取至澄清湖，而澄清湖今早水庫容量已達174萬噸已達庫容的66%，比昨日蓄水量多約12萬噸，有加速成長的趨勢，鑿井工程也持續加速作業，預估可在五月中旬完成，預估完成後每日可以供給澄清湖9.6萬噸的水量。