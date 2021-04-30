民進黨不立刻開鍘趙介佑挨轟　吳怡農：需3天走程序

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，還被爆出北市黨部主委吳怡農也不敢辦他，引起非議。吳怡農今(30)日中午受訪強調，「如果任何人違背黨紀，都要受到處置」，自己是27號看到新聞才知道「趙姓黨員」所發生事情和過去言論，才知道有這個人，才開始考慮要怎麼處裡，隔天早上通知中央黨部和召開臨時會議，討論如何做出嚴厲處分，如果任何人違背黨紀都要受處置。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-30 14:59:17
吳怡農說，事情發生第一時間，在工作分配上已有調整，依據高標準處理，而跟此事件相關的家人都應該迴避，但是趙介佑目前還沒有判刑，台北市黨部要怎樣讓趙退出民進黨，他的言行嚴重損害民進黨名譽，最重要是在怎樣的位置上，就應該要做怎樣的事。他身為台北市黨部主委，對於黑道，絕對不容忍。只要他在，台北市黨部不會被黑道影響。
吳怡農表示，過去這幾天相信社會大眾都非常憤怒，黨員也非常不開心，他更是生氣，「不能因為一人錯誤行為傷害全黨」、社會，司法面，民進黨支持檢調、司法單位審判，黨務方面，對於任何影響民進黨名譽的人，會做嚴厲處分，「對於趙姓黨員，我們立場非常清楚，就是盡快開除黨籍」。
外界好奇為何要等到下周才開除趙介佑，吳怡農強調，「要裁處一件錯誤的事情，需要用正確的手段，」得知消息後，隔天召開執委會，執委會也有一致共識、同意開除，但評委會是獨立機關，且程序上面有一個條文是，三天前要通知當事人，所以預期5月3日能順利走完程序，開除該名黨員，任何人有違背黨紀或犯法的行為，他絕對不護短，不管是誰。