提幫功王子16歲了！遭爆學習遲緩 泰國恐現「阿斗國王」
泰國國王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)與第3任妻子西拉米(Srirasmi Suwadee)生的兒子，泰國王位目前唯一的繼承人提幫功王子(Dipangkorn Rasmijoti)，4月29日剛過16歲生日，離成年更又近一步。不過就跟父親一樣，提幫功王子的心理狀態也是外界關注焦點，有關自閉症和學習遲緩的傳言不斷，就連熟知王室的外籍記者都表示，提幫功的外貌和行為，確實都和實際年齡不符。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-30 15:01:13｜2021-04-30 15:03:37
綜合外媒報導，提幫功王子在29日歡度16歲生日，但泰國可能出現「阿斗國王」的傳言卻持續在延燒。長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)29日也在推特指出，已經16歲的提幫功，無論是行為還是外貌，都不符合16歲青少年的標準，推測可能有發展遲緩的問題，也可能患有自閉症，但王室從未對外透露。
提幫功王子雖然貴為皇族，童年卻已經歷風波，他的生母西拉米在2014年被泰王打入冷宮，甚至被迫削髮為尼，當時的提幫功只有9歲，從此再也見不到自己的母親，自幼在缺乏母愛的環境下成長，還得面對不曉得會不會是最後一任的繼母，以及父王的寵妃們。
先前就有王室人員曾爆料，泰王無法接受提幫功王子可能有自閉症或發展遲緩的事實，所以將他遠送至德國，而且過去提幫功確實曾在公開場合有脫序行為，如在2020年底一場王室宗教典禮上，突然從後方環抱二姊希里萬納瓦瑞公主(Sirivannavari Nariratana )，將她整個抬高，讓在場人都相當傻眼。
提幫功王子並不是泰王唯一的兒子，在他之前，瓦吉拉隆功的第二任妻子瓦媞達(Yuvadhida Polprasrth)就已經幫他生了4個王子，但1996年瓦媞達被指控貪污、婚外情等罪名，和兒子們一起被趕到國外、不被泰國王室所承認，提幫功王子因而成為泰王目前唯一的繼承人。