台灣遭列全球最危險地區？外交部：政府致力維持台海穩定
本期英國《經濟學人》(The Economist)以台灣雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱台灣是「地球上最危險地區」(The most dangerous place on Earth)，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。外交部今（30）日回應表示，政府致力維持台海穩定的現狀受到國際社會的肯定。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-30 15:19:57
外交部發言人歐江安表示，近期包括美國、日本、歐盟、歐洲國家、澳洲等理念相近國家的政要、智庫與媒體均紛紛公開對台灣海峽和平穩定及中國的政軍威迫行為表達關切。我國政府樂見台灣的存在、價值與安全受到國際社會的重視。台灣海峽的和平穩定符合區域與國際社會的利益，台灣政府致力於維持台海穩定的現狀也受到國際社會的肯定。
外交部指出，報導所稱的「危險」來自於中國，不只針對台灣海峽，中方也對東海、南海、南亞等區域進行威嚇與擴張，中方的行為已對區域安全及台海現狀產生嚴重性的影響與危害。台灣將持續與理念相近國家深化合作，捍衛自由民主制度、維護台海現狀及印太地區的和平、穩定與繁榮。