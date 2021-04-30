趙介佑涉毒引綠營危機　父趙映光道歉「我疏於照顧」

民進黨台北市黨部評召趙映光今出面對於兒子的事情引發民進黨爭議，出來道歉（圖/記者胡宥心攝，2020.04.30）
▲民進黨台北市黨部評召趙映光今出面對於兒子的事情引發民進黨爭議，出來道歉（圖/記者胡宥心攝，2020.04.30）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-30 15:28:07

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，昨（29）天黨部開臨時執委會，宣告三天後處理趙介佑黨籍案。趙映光今（30）首度出面受訪表示，兒子引起風波，對民進黨、對社會大眾很抱歉，他也強調，自己疏於照顧兒子，這幾年完全不了解他做了什麼，「趙介佑30歲了，他要對自己、對他的老婆兒子負責。」

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趙映光表示，2016年兒子發生吸毒後偷開救護車的事情，覺得他有點不對勁，跟自己距離很大，生了兒子但管不了他，這是為人父的悲痛，他被收押禁見，如有涉案，司法要對他處以最嚴厲處分，勿枉勿縱，兒子也30歲還有老婆小孩，他的事情讓家族很頭痛，不得安寧，對民進黨黨造成太多傷害，儘速開除他的黨籍，浪費國家資源。

至於趙映光的胞妹、台北市黨部執行長趙心瑜也被牽連，趙映光表示，他對妹妹感到非常抱歉，她單身一人住，這幾年她很努力，但血緣不能割捨，他非常不捨，只能打電話向她道歉，

外傳趙映光有北聯幫背景，連前主委黃承國也有幫派背景，趙映光說，自己曾經年少過 朋友什麼背景都有。講他與黃承國這些都不當影射，他坦承自己曾經年少輕狂，都20、30年前的事情，社會也要給改過自新的機會。

對於黑道背景，趙映光說，他做生意20年，沒什麼好澄清，這陣子追殺他，把他孫子、媳婦照片都登出來，非常過分。他請辭會照程序走。昨天開臨時執委會跟臨時評委會他都迴避，只呼籲執委會儘速從嚴、開除黨籍，就離開了。

至於黨部給趙介佑三天陳述時間，趙映光說，趙介佑現在收押禁見，見不到、也不能出來，他甚至只能代為簽名，感謝何志偉委員的支持。我跟趙介佑不住一起，他的事情自己這幾年完全不了解，疏於照顧，他30歲了，他要對自己、對他的老婆兒子負責。

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