趙介佑涉毒引綠營危機　父趙映光道歉「我疏於照顧」

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，昨（29）天黨部開臨時執委會，宣告三天後處理趙介佑黨籍案。趙映光今（30）首度出面受訪表示，兒子引起風波，對民進黨、對社會大眾很抱歉，他也強調，自己疏於照顧兒子，這幾年完全不了解他做了什麼，「趙介佑30歲了，他要對自己、對他的老婆兒子負責。」
記者胡宥心／台北報導
2021-04-30 15:28:07
趙映光表示，2016年兒子發生吸毒後偷開救護車的事情，覺得他有點不對勁，跟自己距離很大，生了兒子但管不了他，這是為人父的悲痛，他被收押禁見，如有涉案，司法要對他處以最嚴厲處分，勿枉勿縱，兒子也30歲還有老婆小孩，他的事情讓家族很頭痛，不得安寧，對民進黨黨造成太多傷害，儘速開除他的黨籍，浪費國家資源。
至於趙映光的胞妹、台北市黨部執行長趙心瑜也被牽連，趙映光表示，他對妹妹感到非常抱歉，她單身一人住，這幾年她很努力，但血緣不能割捨，他非常不捨，只能打電話向她道歉，
外傳趙映光有北聯幫背景，連前主委黃承國也有幫派背景，趙映光說，自己曾經年少過 朋友什麼背景都有。講他與黃承國這些都不當影射，他坦承自己曾經年少輕狂，都20、30年前的事情，社會也要給改過自新的機會。
對於黑道背景，趙映光說，他做生意20年，沒什麼好澄清，這陣子追殺他，把他孫子、媳婦照片都登出來，非常過分。他請辭會照程序走。昨天開臨時執委會跟臨時評委會他都迴避，只呼籲執委會儘速從嚴、開除黨籍，就離開了。
至於黨部給趙介佑三天陳述時間，趙映光說，趙介佑現在收押禁見，見不到、也不能出來，他甚至只能代為簽名，感謝何志偉委員的支持。我跟趙介佑不住一起，他的事情自己這幾年完全不了解，疏於照顧，他30歲了，他要對自己、對他的老婆兒子負責。