又2機師抗體陽性！諾富特員工病毒定序成「案情關鍵」

▲再傳境外移入個案，指揮中心做出說明。（圖／NOWnews資料照片）
▲國內再增境外移入個案，指揮中心做出說明。（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/台北報導

2021-04-30 15:37:27｜2021-04-30 15:37:59

華航機師染疫事件越演越烈，華航機組員外站過夜返台居家檢疫的諾富特飯店，由於有飯店房務主管染疫，昨（29）日全面淨空，其中除了飯店人員之外，有109名機師被送往集中檢疫所進行14天隔離。指揮中心今天下（30）午再度召開臨時記者會說明，宣布國內再度新增3例本土個案。

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另外，指揮中心也指出，針對華航1279名機師採檢專案，今天新增2名檢出血清抗體陽性，其中1名為昨日公布之案1122，另1名為本國籍20多歲女性機師，4月19日執勤至美國，4月26日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日進行檢疫期滿採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；已掌握個案接觸者1人，將安排採檢。本採檢專案截至目前血清抗體已採檢1139人，其中1126人陰性、9人陽性、4人檢驗中。

另外，華航機師染疫事件不斷擴大，指揮中心也公布最新基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增兩名確診機師感染「英國變異株」，目前累積有7人病毒定序為英國變異株（案1078、案1079、案1090、案1091、案1092、新增案1101、案1102），羅一鈞表示，接下來4名諾富特飯店員工的病毒基因序列，將扮演重要關鍵。

目前整體華航染疫事件目前相關個案，已經累積擴大到19人，包含10名機師（1人在澳洲確診）、5名機師家人以及4名諾富特飯店員工。

▲華航機師染疫事件越演越烈，機組員外站過夜返台居家檢疫的諾富特飯店，今（30）日再度新增3例本土個案，都是飯店房務部跟餐飲部員工。（圖／NOWnews製作）
▲華航機師染疫事件越演越烈，機組員外站過夜返台居家檢疫的諾富特飯店，今（30）日再度新增3例本土個案，都是飯店房務部跟餐飲部員工。（圖／NOWnews製作）
 

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