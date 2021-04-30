華航機師染疫案滾雪球！燒到防疫飯店　釀成10例本土個案

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華航機師確診案連環爆，如今延燒到桃園諾富特防疫飯店。4月20日一名印尼籍貨機機師執勤到澳洲，因自覺喉嚨癢在當地自費採檢確診新冠肺炎，指揮中心隨即擴大展開機師採檢專案，並啟動個案在台足跡、活動史調查，三天後找出2名確診個案，分別為案1090與案1091，其中案1090為本土個案，為在澳洲確診機師同住家人、10多歲兒子，而這也是國內繼1月12日新增本土個案後，70幾天後再度爆發的本土個案；而案1091為其同事，50多歲的印尼籍貨機師，而三人有在4月16日一同到台北清真寺參加活動，被認為主要是當天有過密切接觸而有傳染情形。
指揮中心啟動機師採檢專案，針對確診個案在台接觸者匡列及回溯採檢後，4月24日揪出確診者案1092，為該航空公司貨機機組員；接著25日、26日都有2名貨機機師接連確診，分別為案1100、案1101、案1102、案1105。
到了27日，在澳洲確診機師的妻子因有喉嚨乾身體痛、暈眩、口苦、噁心、睡不著等症狀，經採檢後確診，為案1111，同時他也是案1090之同住家人，以及因機師染疫所引發的第2例本土個案；28日，總共新增3名本土個案，其案1112為境外移入個案(案1068、案1106)之非同住家人，因協助送餐而有接觸被感染，另案1113、案1114皆為華航機師血清抗體陽性同住家人，分別是本國籍10多歲男性，以及本國籍40多歲女性。
染疫事件越演越烈，指揮中心29日公布，新增2例本土個案，是為機場防疫旅館諾富特飯店主管案1120以及案1078的同住家人。另1例為案1122同為華航貨機機師。因應旅館有確診個案，指揮中心召回該旅館所有員工進行採檢，並針對目前住宿於該旅館的412人，全數安排至集中檢疫所，並採檢39件環境檢體送驗。
不料，今日又再有3名本土個案，皆為防疫飯店的員工，分別是案1127、案1128以及案1129，案1127是餐飲部內場員工、案1128以及案1129均為房務部員工，指揮官陳時中證實，該飯店已有4人染疫，確實為一起飯店群聚事件，後續將針對4月15日至4月28日間自該飯店退房之機組人員數調查，並進行擴大居家隔離，同時進行防疫旅宿總體檢，加強輔導並安排複查，以維護社區防疫安全。