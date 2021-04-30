藍委控興達港搶地案有黑手 高市府反諷：韓市府圖利？
海洋委員會海洋研究院原規劃在高雄興達港興建「國家船模實驗室」，但用地與與高雄市政府的「漁船修造船廠及遊艇碼頭BOT案」發生衝突，國民黨立法委員林思銘、陳以信今（30）日聯合記者會指控「遇到利益團體就龜縮、『國艦國造』喊假的」質疑有高層黑手介入，對此高雄市政府則表示，相關的計畫在去年四月提出、五月批准，國民黨立委質疑有不當圖利，若非烏龍爆料，難道是指責韓國瑜市長圖利？
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-30 16:03:02
針對國民黨立委質疑興達漁港遠洋泊區整體發展規劃，海委會海洋研究院也發出聲明指出，為促進我國造船產業發展及政府國艦國造政策推動，海洋研究院特規劃在興達港海巡基地建置國家船模實驗室，經全面性的專業評估，船模實驗室依原佈置規劃需求土地面積為2.9公頃，並非所指5.6公頃方案。
海洋研究院說，經協調海巡署調整部份設施來滿足用地需求，全案依規劃於111到114年建置，沒有改變原規劃設計，不會影響原船模實驗室的建造及期程，可在原訂期程內完成，待完工後，亦能朝海洋產業發展與國家政策並進的方向推動。
對此高雄市政府新聞局表示，立委的監督問政，必須本於事實，不應烏龍爆料；高市府海洋局也表示，海洋局於去年4月24日接獲民間投資人依促參法第46條規定以民間自行規劃申請「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施」民間自提BOT案，5月21日經市府核准符合政策需求及授權海洋局依法辦理促參相關程序、5月29日辦理第一次初審會議審議通過，且基於該土地面積僅約0.8公頃，尚不影響國家建設計畫，且海洋委員會於4月29日表示已有替代方案，雙方對乙工13用地之需求已獲圓滿解決，海洋局將在兼顧國家建設與產業發展原則下，依促參法相關規定及既定期程繼續推動BOT案。