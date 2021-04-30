與趙介佑劃清界線 何志偉：黃承國在趙吸毒撞車後無作為
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，又遭爆北投分局警方借提犯人時開放趙介佑「特權」探視小弟，引起北市黨部涉黑道之亂質疑。何志偉今（30）日出面受訪表示，趙介佑是在2014年入黨，當時的黨部主委是國策顧問黃承國，2016年趙介佑吸毒後搶了救護車後連撞3車，當時黃承國沒有處置。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-30 17:08:47｜2021-04-30 17:09:28
針對趙映光隔空喊話支持，何志偉表示，趙映光、趙介佑與趙映光的妹妹趙心瑜平常在哪邊出沒，上他們的社群媒體都可以找得到，他們接觸的人脈網路都沒有他，就算認識、就算接觸過也是遠遠看著對方，「他是民進黨員，但就不是我團隊的成員。」
何志偉表示，民進黨北市黨部執行長趙心瑜說他在刁難，趙映光又說他在力挺，「我真的錯亂了」，他希望大家冷靜一點、清醒一點，再出來說話。
何志偉重申，這個黨不會有黑色豪門、這個國家不會變黑色島國，現在「以黑制黑，對我潑黑水，但好險我是防水的、我是防污的！」趙家感謝我，大家覺得很荒謬，這是不是應該去問黃承國比較清楚。
媒體詢問這場黑道之亂是否是黨內鬥爭？何志偉自清沒有在做黨內鬥爭，並強調他在過去48小時中根本沒有上政論節目批評，也沒有在臉書上PO文，更沒有在中常會中拿出來討論，他抱屈表示，要不是趙家成員涉嫌吸毒、販毒，今天不會有這樣的事情發生，要不是如此，「我今天還要站在這裡為自己澄清嗎？」