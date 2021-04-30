師大美術館階段營運　展出19名前輩藝術家史料作品

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此次師大美術館的「啟蒙」展覽，以從1922年到1955年期間台北高等學校和省立台灣師範學院的史料檔案、教具畫稿與藝術作品為媒介，從頭說起台師大對台灣美術與教育啟蒙的百年故事，有許多重要資料，包含畫家林玉山、鹽月桃甫等人的史料檔案、教具畫稿。
展覽分為3個部分，「台北高校與台展」展出台灣師範大學前身台北高等學校與台灣美術展覽會的珍貴歷史文件，透過當時圖畫科教師鹽月桃甫等人的作品，一窺當時以培養國家社會精英為目的的學校。
「英才匯聚」則是水墨作品與互動區，展出二次世界大戰後，台灣省立師範學院開辦圖畫勞作專修科，後轉設藝術系，以4年制學士專門培養中等學校師資時期優秀藝術家如金勤伯、黃君璧等作品；最後「藝術家養成」則呈現藝術家的西畫作品，展出朱德群、廖繼春等不同畫風的創作。
師大美術館籌備處副主任蘇瑤華表示，展覽不只串聯從日治時期台北高校至現今台師大校史，也展現藝術史上的教育貢獻，如鹽月桃甫製作插繪的「公用校用國語讀本」、1951年藍蔭鼎、陳慧坤合作編繪的「美術工作掛圖」與1952年林玉山所繪的動、植物分科掛圖等。
「啟蒙」展覽藉探究前輩藝術家一路以來建立的教育傳統與創作風格系譜，窺探台灣美術史的全貌，展覽即日起至6月12日展出。（編輯：張芷瑄）1100430