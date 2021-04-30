鄉民女神力挺瑞莎　揭露「體育邪惡」黑幕

瑞莎在踏入台灣演藝圈前，曾是體操好手，近年來她當起體操教練，不留餘力培育韻律體操選手，更自掏腰包帶學生出國比賽取得金牌，然而她的善意卻遭網友爆料是搶功勞的空降、帳目不清等。對此，PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）29日在臉書發文反諷：「依我看來，瑞莎真的很亂搞吧？」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-30 18:25:31
PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）發文表示瑞莎去年1月自掏腰包帶選手出國比賽，包吃包住一整個月，還拿了面金牌回來，無償教孩子學體操，只因為她自己16歲以後家庭因素無法再練、捨不得讓想學體操的孩子因金錢問題沒辦法練，所以無償教學，諷刺指出：「這完全破壞台灣體育界的平衡和規則。」
qn接著砲轟「中華體邪」就是邪惡的根源，舉例不管是戴資穎的球鞋懲處事件，或是網協逼走謝淑薇事件，一次又一次的讓大家看到「體邪」的模樣，直言：「中華體邪就是一堆沒有下限的門外漢空降、坐領高薪當肥貓米蟲，這才是常態。」
qn將瑞莎比喻為誤入叢林的體操小白兔，莫名被說募款汙錢或栽她挖角選手，隨便羅織罪名給她，就是因為瑞莎的標新立異，將錢用在孩子身上的作法與「體邪」完全相反才被抹黑。
最後qn在文末呼籲，去看看打擊瑞莎的人都是什麼樣的人，就知道該挺哪一邊才對，並向她喊話：「希望不要因為少數人的抹黑而喪失對台灣的熱情，感謝你用你的方式愛著台灣。」
貼文一出引起熱議，網友紛紛力挺留言「說的好，以前沒有接觸不知道體界的邪惡」、「這件事真的很瞎，自掏腰包出錢出力拿獎還被罵」、「真心愛台灣的人」。