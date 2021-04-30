朱冠甍殉職F-5E戰機　卡海底半年打撈上岸

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▲去年10月29日飛官朱冠甍駕駛F-5E戰機失事殉職，失事戰機卡海底半年後打撈上岸。（圖／空軍司令部提供）

空軍第七聯隊一架F-5E戰機去年10月29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面1.5公里海域，飛行員朱冠甍雖然彈射逃生，但仍送醫後仍傷重不治。

空軍參謀長黃志偉上（3）月25日在立法院列席備詢時，也首度坦承朱冠甍殉職的原因，出自於軍機的機械故障。由於F-5型機上並無俗稱「黑盒子」的飛行記錄器，因此

要調查失事原因，得仰賴飛機殘骸，

如今隨著失事機體打撈上岸，將有助於釐清失事原因。