朱冠甍殉職F-5E戰機　卡海底半年打撈上岸

去年10月29日飛官朱冠甍駕駛F-5E戰機從台東志航基地起飛執行訓練時不幸失事，導致朱冠甍殉職。失事F-5E機體在海底長達半年，今（30）日下午3點15分終於在加路蘭海域打撈上岸，將有助於失事原因進一步釐清。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-30 18:10:53｜2021-04-30 19:11:56
空軍司令部日表示，隸屬於第七飛行訓練聯隊單座F-5E型(機號:5261)失事戰機殘骸，已於本日下午在運安會調查官現地協助下於台東外海由委外廠商將殘骸打撈上船。空軍司令部感謝媒體及社會各界的關注，後續將依調查程序，由各專業單位、運安會調查官及民間發動機專業人士等，共同檢視殘骸，做進一步事故釐清。
空軍第七聯隊一架F-5E戰機去年10月29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面1.5公里海域，飛行員朱冠甍雖然彈射逃生，但仍送醫後仍傷重不治。
空軍參謀長黃志偉上（3）月25日在立法院列席備詢時，也首度坦承朱冠甍殉職的原因，出自於軍機的機械故障。由於F-5型機上並無俗稱「黑盒子」的飛行記錄器，因此要調查失事原因，得仰賴飛機殘骸，如今隨著失事機體打撈上岸，將有助於釐清失事原因。