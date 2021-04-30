視察高市路平成果 林欽榮：今年路平著重於區域平衡發展
高市府路平施工團隊為提供市民及用路人舒適的道路環境，高市副市長林欽榮今（30）日前往視察左營區新上街路平成果。林欽榮表示，為加強落實路平政策，持續進行市區道路改善，讓市民均能感受路平政策推動的成果，今年則著重於區域平衡發展。林欽榮也強調，未來左營區也將陸續進行道路刨鋪改善工程，給在地的商家跟住戶一個安全平坦的用路環境。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-30 18:19:40
工務局長蘇志勳表示，新上街改善的路段自新庄仔路546巷至富國路及新庄仔路712巷至天祥二路111巷，總工程經費約190萬元。新上街是鄰近漢神巨蛋商圈的道路，可協助商圈周遭主要道路—博愛二路及新庄仔路疏導商圈消費人潮，道路改善對10幾年未曾刨鋪的新上街，有其必要性。
「路平」是市府致力推動的民生基礎建設，因此也不斷精進，為落實施工標準化，施工皆依頒布的「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」施工程序及標準外，另從料廠的出料到現場的施工，採取全程錄影，並將現場監控回傳至道路挖掘管理中心，透過三方錄影監控，確保瀝青材料從出場到施工皆遵循標準作業程序，方能確保每一條路品質如一。未來將繼續為提供市民平坦、安全的道路打拼努力，陸續完成左營區等路面改善。