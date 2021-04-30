高顏值三角戀？適婚男綁架寡婦　「少女時代」俞利也在內

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《打包袱－盜取命運》以朝鮮時代為背景，描述專門幫光棍魯蛇綁架寡婦的巴宇（丁一宇 飾），某次不小心綁錯人，擄走國王光海君庶出的女兒秀景（俞利 飾），進而譜出一段浪漫愛情以及翻轉人生的故事。而劇名中的「打包袱」一詞是韓國古代的一種風俗，當超過適婚期的單身男子，會偷偷以包袱擄走寡婦來當自己的妻子。
劇中，丁一宇將以粗獷頹廢的外型登場，他透露為了符合角色形象，首次嘗試黏假鬍子、戴長假髮的造型，每次開拍前光是化妝就要兩小時。他開拍前努力健身忌口、只吃雞胸肉，由於自己也是「少女時代」的粉絲，當初在得知這是俞利第一次接拍古裝劇後，對於兩人即將到來的合作感到期待。
俞利難得一見的古裝扮相造成話題，她在記者會上透露，由於是初次嘗試，所以一開始在妝容及服裝上都感到不方便，自己對講古語的語氣、用詞、發音也很生澀，好在隨著拍攝的時間流逝慢慢習慣。她劇中有跳崖的驚險場面，工作人員都有在旁協助並做好安全措施。
有「美聲匠人」之稱的申譞洙，這次在劇中飾演對大嫂俞利一往情深的貴公子「大業」，除了將以大量武戲展現身手，還會和丁一宇有激烈的衝突場面。《打包袱－盜取命運》5月1日起，每周六、日與韓國同日在friDay影音獨家播出。