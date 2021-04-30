「楊惠姍的蘭花」柯林聯手楊惠姍 跨國演繹琉璃雙重奏

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今天由楊惠姍主持展前記者會，至交好友胡志強伉儷、台中市副市長黃國榮及前新聞局長石靜文皆出席。邵曉鈴在胡志強慫恿下致詞，稱楊惠姍是「我最敬愛的好姊妹」，盛讚她的作品很漂亮，並將自己親手一字一句抄寫的經文贈予楊惠姍，誠心祝福，讓楊惠姍紅了眼眶。
胡志強表示，柯林是當代玻璃藝術大師，作品展現出光與色彩善變的無窮魅力，獲全球50多家博物館收藏。與琉璃工房合作展出，可以穿越世界的空間距離，與歷史帶來的各種隔閡，找出一條新的路走。他感性的向去年病逝的張毅喊話，請「張老」放心，「惠姍會繼續走下去，她比我們想像的堅強！」
楊惠姍聞言，一度掩面拭淚。她深深向在座眾人鞠躬感謝，哽咽的說「一再告訴自己不要落淚的」。楊惠姍說，胡志強夫婦一路走來，像親人一樣給了她最溫暖的真情與鼓勵。張毅一直都是琉璃工房的策展人，「一縷光芒的奇蹟」這項國際展，延續琉璃工房創立宗旨，「讓世界走進來，台灣走出去」。
「一縷光芒的奇蹟」明日登場，除了展出英國當代玻璃藝術作品，首度在台曝光的「楊惠姍的蘭花」鉅作，成為會場中的嬌點。楊惠姍說，這是她與柯林跨國合作的創作，能和柯林合作是很大的榮耀與鼓勵。合作之初，雙方都不知未來作品會呈現什麼樣子，但藝術創作的有趣，就因未知的無限可能。
楊惠姍說，大約經過一年不斷交流與調整，雙方呈現的創作理念終於融合為一體；柯林善於運用光學折射創造魔幻般變化，而她喜歡蘭花的東方韻味，柯林為作品命名「楊惠姍的蘭花」，展現無私大器，讓她體悟藝術家的氣度與關懷。