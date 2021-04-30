「楊惠姍的蘭花」柯林聯手楊惠姍 跨國演繹琉璃雙重奏

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跨三代國家玻璃藝術特展「一縷光芒的奇蹟」，明日起在台中市琉璃工房國際藝廊登場。同場，由楊惠姍與柯林聯手創作的「楊惠姍的蘭花」，首度在台曝光，細膩雕琢的琉璃蘭花，幽幽綻放光采，彷彿在為當代玻璃藝術演繹跨國雙重奏。

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當代英國玻璃藝術特展「一縷光芒的奇蹟」，展出5位藝術家共19件作品；包括英國當代玻璃藝術大師

▲「楊惠姍的蘭花」柯林聯手楊惠姍創作，明日起首度曝光，今天邀胡志強伉儷先睹為快。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

「一縷光芒的奇蹟」

▲「楊惠姍的蘭花」柯林聯手楊惠姍創作，「楊惠姍的蘭花」柯林聯手楊惠姍創作， 細膩雕琢的琉璃蘭花，讓邵曉鈴讚嘆好美哦。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

「一縷光芒的奇蹟」明日登場，除了展出英國當代玻璃藝術作品，首度在台曝光的「楊惠姍的蘭花」鉅作，成為會場中的嬌點。楊惠姍說，這是