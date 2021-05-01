漁船充當倉庫　海巡署岸巡隊跟監埋伏查獲私菸

海巡署南部分署第五岸巡隊據報，於4月30日上午，在高雄市小港區臨海新村漁港，查獲宜蘭籍泰○興號及屏東籍常○號等2艘漁船，夾藏大量私菸，乃加以查扣處理。
記者黃守作／高雄報導
2021-05-01 23:50:00
海巡署南部分署第五岸巡隊隊長陳志豪表示，該隊接獲漁船走私情資，經鎖定停泊在小港區臨海新村漁港的宜蘭籍泰○興號及屏東籍常○號等2艘漁船，經過多日跟監埋伏，於30日上午，會同會高雄港務警察總隊、高雄市警鼓山分局、海巡署艦隊分署第五海巡隊、海巡署偵防分署高雄查緝隊、鳳山查緝隊及偵搜犬區隊等單位，在該2艘漁船船艙內，查獲夾藏大量私菸，經清查計8萬1050包，乃加以查扣處理。
陳志豪指出，查緝人員在宜蘭籍泰○興號漁船船艙內發現使用木板封死的隱藏密艙，經運用器具拆除木板破艙後，發現藏有大量黑色防水袋，現場拆解防水袋內裝有「皇金之星7毫克」及「皇金之星8毫克」等2款私菸。
查緝人員又於屏東籍常○號漁船密艙內查獲使用黑色防水袋包裝的相同2款私菸，經清點2船私菸總計數量多達8萬1050包，乃加以查扣處理。
陳志豪說，經確認，2船密艙所查獲之私菸係屬同一批，由「泰」船負責載運，再將私菸囤藏於「常」船，並減少運輸次數藉以躲避查緝，幸經該隊查緝人員多日跟監埋伏一舉查獲，及時阻止私菸流入市面，以維護國人健康。