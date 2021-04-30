溫昇豪忍11年「我才被霸凌」　《犀利人妻》慘過朱芯儀

▲溫昇豪遭《犀利人妻》入戲觀眾砲轟，比朱芯儀還慘。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲溫昇豪遭《犀利人妻》入戲觀眾砲轟，比朱芯儀還慘。（圖／公共電視、myVideo提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-04-30 20:05:10｜2021-04-30 20:05:54

溫昇豪在《火神的眼淚》飾演一名爸爸消防員，夾在工作和家庭中兩難，今（30）日他接受平面媒體訪問，坦言沒遇過戲中角色為了工作，錯過女兒出生的事情。近來《犀利人妻》朱芯儀疑被霸凌再掀熱議，溫昇豪憶起當年演出軌人夫每天被罵，直呼：「我才被全台灣人霸凌吧。」

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▲溫昇豪女兒出生當天從片場趕回產房。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲溫昇豪女兒出生當天從片場趕回產房。（圖／公共電視、myVideo提供）
戲中溫昇豪無法在太太身旁陪伴生產，現實生活中是否有因拍戲錯過太太小君生產呢？溫昇豪表示：「我太太準備生產前，剛好我人在宜蘭雪隧跟吳慷仁和謝欣穎拍攝電視劇，電話來的時候我也趕快跟導演說快了，導演還誤以為我是要上廁所，叫我快去處理啊，不過其實當天大家也都知道可能會有這件事情，有進行協調，所以沒有錯過。」

溫昇豪也分享，消防員工作量龐大，救火可能只有佔工作量的10到20%，除了這些還有水域救援、山難搜救、消防宣導，就連救護車也是消防人員駕駛，其中他對於山域搜救的部分印象深刻：「我們當時去烏來的深山上拍攝山難救援的情節，我們站在懸崖拍，把患者從懸崖邊拖上來，兩邊的距離大概20公尺遠，這真的很辛苦，我們當時只要抬10秒鐘就要放下來一次。」不過還好現場都有教官協助，臨演也都是打火兄弟。

▲溫昇豪《火神的眼淚》扮消防員。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲溫昇豪《火神的眼淚》扮消防員。（圖／公共電視、myVideo提供）
談到蔡淑臻不滿被網友說霸凌朱芯儀，氣到上警局備案，溫昇豪說：「大家入戲太深，我才被全台灣人霸凌吧，走到哪都有人說我是渣男、負心漢，明明有鑰匙卻說我回不去。」當年他向製作人抗議故事情節的視角不夠平衡，卻被回：「這部戲是服務女性。」溫昇豪索性更加凸顯女性在婚姻的受害感，自己即興抓著隋棠的手簽字離婚，「那場戲我自己加的啊」。

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