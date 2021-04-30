華航再減客運航班！取消5／15前北美、歐洲、澳洲24航班

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為配合防疫規定，華航今日上午宣布航班異動，4月29日到5月15日期間將取消北美部分航班，其中包含洛杉磯6班、舊金山5班、溫哥華1班來回等航線共12航班，共計24架次。
但由於疫情升溫，華航擴大管控措施，除了北美航線外，下午決議減少歐洲、大洋洲等航線。台北-洛杉磯、台北-舊金山、台北-溫哥華、台北-阿姆斯特丹、台北-法蘭克福、台北-倫敦、台北-雪梨、台北-墨爾本、台北-布里斯本共24班來回航班取消載客，共計48架次受到影響，不過未減少貨機航班。
根據華航官網顯示，取消的班次分別為：
CI008桃園飛洛杉磯，4月29日、5月4日、5月6日、5月9日、5月11日、5月13日。
CI007洛杉磯飛桃園，5月1日、5月6日、5月8日、5月11日、5月13日、5月15日。
CI004桃園飛舊金山，4月29日、5月2日、5月6日、5月9日、5月13日。
CI003舊金山飛桃園，5月1日、5月4日、5月8日、5月11日、5月15日。
CI032桃園飛溫哥華，5月2日。
CI031溫哥華飛桃園，5月4日。
CI073桃園飛阿姆斯特丹，4月30日、5月7日、5月14日。
CI074阿姆斯特丹飛桃園，5月1日、5月8日、5月15日。
CI061桃園飛法蘭克福，4月29日、5月6日、5月13日。
CI062法蘭克福飛桃園，5月1日、5月8日、5月15日。
CI081桃園飛倫敦（希斯洛機場），5月7日、5月14日。
CI082倫敦（希斯洛機場）飛桃園，5月8日、5月15日。
CI055桃園飛雪梨，5月5日、5月12日。
CI052雪梨飛桃園，5月6日、5月13日。
CI057桃園飛墨爾本，5月5日。
CI058墨爾本飛桃園，5月6日。
CI053桃園飛布里斯本，5月12日。
CI054布里斯本飛桃園，5月13日。