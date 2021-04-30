華航再減客運航班！取消5／15前北美、歐洲、澳洲24航班

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▲因應機師染疫案延燒，華航擴大管控措施，除了北美航線外，下午決議減少歐洲、大洋洲等航線共24個來回航班。（示意圖／華航）

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-30 20:18:15

華航機師染疫事件延燒到防疫旅館諾富特飯店，截至今（30）日已釀成10例本土個案，原規劃取消到5月15日前長程航線12個來回航班的華航，下午再敲定擴大取消為24來回航班，共計48架次受影響停飛。

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諾富特飯店為華航機組員在外站執勤過夜後，返台後的居家檢疫處所，不過因應防房務主管染疫，已於29日全面淨空，除了飯店員工外，有109名機師被送往集中檢疫所進行14天隔離，指揮中心也要求在4月15日至4月28日有出入諾富特飯店的民眾，需進行14天居家健康管理。

為配合防疫規定，華航今日上午宣布航班異動，4月29日到5月15日期間將取消北美部分航班，其中包含洛杉磯6班、舊金山5班、溫哥華1班來回等航線共12航班，共計24架次。

但由於疫情升溫，華航擴大管控措施，除了北美航線外，下午決議減少歐洲、大洋洲等航線。台北-洛杉磯、台北-舊金山、台北-溫哥華、台北-阿姆斯特丹、台北-法蘭克福、台北-倫敦、台北-雪梨、台北-墨爾本、台北-布里斯本共24班來回航班取消載客，共計48架次受到影響，不過未減少貨機航班。

根據華航官網顯示，取消的班次分別為：

CI008桃園飛洛杉磯，4月29日、5月4日、5月6日、5月9日、5月11日、5月13日。

CI007洛杉磯飛桃園，5月1日、5月6日、5月8日、5月11日、5月13日、5月15日。

CI004桃園飛舊金山，4月29日、5月2日、5月6日、5月9日、5月13日。

CI003舊金山飛桃園，5月1日、5月4日、5月8日、5月11日、5月15日。

CI032桃園飛溫哥華，5月2日。

CI031溫哥華飛桃園，5月4日。

CI073桃園飛阿姆斯特丹，4月30日、5月7日、5月14日。

CI074阿姆斯特丹飛桃園，5月1日、5月8日、5月15日。

CI061桃園飛法蘭克福，4月29日、5月6日、5月13日。

CI062法蘭克福飛桃園，5月1日、5月8日、5月15日。

CI081桃園飛倫敦（希斯洛機場），5月7日、5月14日。

CI082倫敦（希斯洛機場）飛桃園，5月8日、5月15日。

CI055桃園飛雪梨，5月5日、5月12日。

CI052雪梨飛桃園，5月6日、5月13日。

CI057桃園飛墨爾本，5月5日。

CI058墨爾本飛桃園，5月6日。

CI053桃園飛布里斯本，5月12日。

CI054布里斯本飛桃園，5月13日。

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