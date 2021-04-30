高雄流行音樂中心有請女神　海巡媽首次駐駕愛河灣

高雄市定民俗、四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」，今（30）日下午4時啟航，「海巡媽」聖駕於傍晚7點半左右抵達大港橋，由高雄市長陳其邁、高雄市議長曾麗燕，多位立委、議員一起扶轎，繞行海音館，陳其邁也代表市民歡迎媽祖婆，希望媽祖婆保佑人民，天佑高雄、無災無厄，陳其邁也特別在現場發放準備一萬份的壓轎金，保佑大家平安
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-30 21:32:44｜2021-04-30 21:49:40
今日下午4時，文化部次長蕭宗煌於中芸港恭請媽祖金身上鑾轎前往高雄港，35頂神轎、25艘漁船隨媽祖海巡，其中5艘公船分別是天上聖母選擇搭乘黃上船長的福昌3號；福春號王清福船長將載送水僊尊王並擔任開路鼓；溫府千歲由新瀚陽號陳再取船長載送；福益7號吳進源船長載送葛府千歲；何府千歲則選福益6號的張進興船長，參與的所有的船隻以鮮花、LED燈、萬國旗、綵球等裝飾船隻，氣象萬千又熱鬧非凡。
五光十色的船隊在傍晚啟程，象徵慈悲的媽祖婆照亮黑夜的路，傍晚時分媽祖船隊由前鎮漁港二港口陸續進入高雄港，隨後媽祖聖駕抵達駁二藝術特區大港橋，由鳳芸宮開路鼓、宋江陣、八家將、聖樂團、千順將軍、35頂眾神轎遶行海音館，隨後安座於高市府準備的香案桌，由高雄市長陳其邁與現場觀眾進行大團拜。
高雄市長陳其邁表示，媽祖是最有慈悲心的，這也是第一次高雄市政府跟鳳芸宮合作，這也是第一次，不只是路過高雄港，更是第一次駐駕在全台灣最美的愛河灣，所以除了代表市民朋友歡迎媽祖婆駐駕在海音館，也要向祂祈求大家平安幸福，疫情能夠趕快消退，我們的旱象也能夠趕快過去。
陳其邁說，今天為了歡迎媽祖婆到高雄港，市府也特別準備很多傳統的陣頭、熱鬧的藝陣，在全台灣最現代最進步的高雄流行音樂中心，當傳統碰到流行，造就了這個歷史盛會，感謝鳳芸宮讓大家見識到海巡媽無敵艦隊的神威顯赫，所以要再一次的祈求媽祖婆能夠神威顯靈，保護我們的市民庇護我們這片土地每一個我們的市民朋友都能夠平安幸福，幸福美滿長長久久，疫情趕快消退，我們能夠普降甘霖。
高雄市政府文化局、高雄市立歷史博物館也在現場安排藝陣與酬神戲，藝陣由呂柏達涼傘團打頭陣、光榮國小跳鼓陣與茄萣國小宋江陣在地學子軋戲表演，緊接著鼓山地嶽殿吉勝堂八家將、振宗藝術團女官將首、臺灣豫劇團帶來震撼人心的演出，酬神戲由春美歌劇團、金鷹閣電視木偶劇團帶來輪番精采匯演。