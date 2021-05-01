台網紅與女友人畫假口罩逛超市　將遭峇里島驅逐

▲台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin）與同行友人在臉上彩繪假的口罩後闖入印尼峇厘島超市，影片曝光後掀起當地民眾撻伐和印尼政府的高度關注。當局4月30日表示，將把兩人驅逐出境。（圖／翻攝自IG）
▲台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin）與同行友人在臉上彩繪假的口罩後闖入印尼峇厘島超市，影片曝光後掀起當地民眾撻伐和印尼政府的高度關注。當局4月30日表示，將把兩人驅逐出境。（圖／翻攝自IG）

中央社

2021-05-01 07:07:08

（中央社雅加達30日綜合外電報導）台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin）和俄羅斯女性友人日前在印尼峇里島拍攝惡搞短片，在臉上畫假口罩逛超市，違反當地防疫規定。當局今天表示，將把兩人驅逐出境。

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林啟晨與俄籍女性友人去某家超市時被警衛攔下，因為女方沒有戴口罩不得進入，兩人接著回車上，俄女用顏料在臉上畫口罩，並到超市闖關，竟獲警衛放行，成功進入超市，影片流傳後引起印尼民眾憤怒。

根據峇里島的規定，外國人不戴口罩，第1次將開罰100萬印尼盾（約新台幣1935元），第2次再犯即受到驅逐出境的處分。但當局決定直接將兩人趕出國門。

印尼法律和人權部峇里島辦公室負責人馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）說：「我們計劃將他們驅逐出境，但必須等有航班飛回他們各自的國家，希望愈快愈好。」

32歲的林啟晨在YouTube有340萬訂閱者，以拍攝惡搞影片走紅，他事後已將影片刪除，並向大眾道歉。

林啟晨在Instagram上傳影片致歉：「我拍這支影片是為了娛樂大家，因為我是個內容創作者，我的工作就是娛樂大眾。然而，我並未意識到我所做的事情，會得到那麼多負面評論。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1100430

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