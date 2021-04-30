借書免費送會考包「粽」　新北市圖暖心祝福考生「高中」

借書免費送「會考包『粽』」
▲新北市立圖書館石門分館特與當地肉粽名店「俞家肉粽」合作，為考生應援。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2021-04-30 23:14:45

國中教育會考進入倒數，新北市立圖書館石門分館特與當地肉粽名店「俞家肉粽」合作，為考生應援；5月1日起至14日止，只要借5本書，憑准考證即可免費兌換「會考包『粽』」，替即將參加會考的北海岸學子加油打氣，祝福每位考生都能如願考上心目中理想的學校。

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新北市立圖書館表示，110年國中教育會考將於5月15、16日登場，為鼓勵北海岸的考生，石門分館特別攜手在地肉粽店，為學子加油打氣；石門在地肉粽名店「俞家肉粽」特別準備祝福粽，為北海岸準備會考衝刺的考生應援，讓考生們可以添好運，「必中」理想學校。

石門分館同時也準備了考試祝福語關懷考生，祝福所有考生應試順利、金榜題名；石門分館主任蕭千惠指出，考生壓力大，圖書館除了作為考生的最佳後盾，此次也特別感謝「俞家肉粽」的支持，一起為考生送上祝福，讓在地學子可更有信心面對考試，考出最佳成績。

蕭千惠說，5月1日起至14日止，只要借閱5本書，並憑國中教育會考准考證，即可至石門分館免費領取「會考包『粽』兌換券」，憑券可至俞家肉粽換取祝福粽；5月份同時推出「考試學習加油站」主題書展，提供讀者能在最短時間內尋得所需的參考資訊，詳細活動的資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

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