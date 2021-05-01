新冠害家破人亡　印度男為母求氧氣瓶還被譏是賤民

▲寇利在新冠疫情爆發前與父母的合影。（圖／翻攝自紐約時報）
▲寇利在新冠疫情爆發前與父母的合影。（圖／翻攝自紐約時報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-01 06:59:42

印度第2波新冠疫情來勢洶洶，單日確診人數一再創新高，染疫身亡的人數也越來越多，許多家庭因此家破人亡，但諷刺的是，即便是在疫情威脅下，階級歧視的陰影似乎仍然揮之不去。印度一名男子，因為父親病死、母親病危，絕望之下上網求問有關氧氣瓶販售的訊息，雖然得到不少善意回應，但也不乏有咒罵他的留言，說他們家屬於印度種姓制度的賤民階級，即使到地獄都還要清排水溝，十分惡毒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《紐約時報》報導，印度男子寇利(Ajay Koli)的父母近日確診新冠肺炎，上個月24日，寇利因為接到父親的電話，說感到呼吸困難，而迅速從居住的城市趕赴新德里，希望能陪伴父親，但父親藍普拉薩(Ram Prasad Koli)所在的醫院並沒有足夠的氧氣瓶，結果其父就在寇利抵達醫院前斷氣。

寇利一邊要忙著處理父親的後事，一方面也不敢告訴同樣染疫的媽媽，有關父親已經死去的事實。不久後，寇利的母親病情惡化，他害怕母親會成為下一個他必須送走的人，疫情之下的新德里，氧氣瓶的價格飆到比正常貴10倍不止，寇利在絕望之下，只得在推特上求助，收到許多友善的留言及私訊，提供他可能有用的電話號碼等資訊。

▲絕望的寇利在推特上發文，希望大家能提供哪有氧氣瓶的訊息。（圖／翻攝自推特）
▲絕望的寇利在推特上發文，希望大家能提供哪有氧氣瓶的訊息。（圖／翻攝自推特）
不過在一片善意中，也不乏一些咒罵寇利的留言，因為他的家族屬於印度賤民階級的達利特(Dalits)，在種姓餘毒仍然存在的印度，依舊處於較弱勢的地位；其中一條留言說：「你爸死了，現在該你媽了」；另一條則是：「你爸媽即使到地獄也都還要清排水溝」。

由於黑市的氧氣瓶價格實在太貴了，寇利還是沒能買到，只能繼續照顧媽媽、隱瞞父親去世的消息，可現在，就連寇利自己也開始發燒了。報導最後寫著，寇利在這段日子裡，不斷看著父母新婚時幸福的照片，不曉得將來會如何。

寇利一家人的故事，只是印度新冠大流行下的縮影，類似的悲劇仍在不斷上演，民眾都希望疫情能趕快過去，早日撫平傷痛。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
1.58%98.42%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
44.4%55.6%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
24.56%75.44%
2021-04-28-2021-04-30
即時
推薦閱讀