新冠害家破人亡　印度男為母求氧氣瓶還被譏是賤民

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寇利一邊要忙著處理父親的後事，一方面也不敢告訴同樣染疫的媽媽，有關父親已經死去的事實。不久後，寇利的母親病情惡化，他害怕母親會成為下一個他必須送走的人，疫情之下的新德里，氧氣瓶的價格飆到比正常貴10倍不止，寇利在絕望之下，只得在推特上求助，收到許多友善的留言及私訊，提供他可能有用的電話號碼等資訊。
不過在一片善意中，也不乏一些咒罵寇利的留言，因為他的家族屬於印度賤民階級的達利特(Dalits)，在種姓餘毒仍然存在的印度，依舊處於較弱勢的地位；其中一條留言說：「你爸死了，現在該你媽了」；另一條則是：「你爸媽即使到地獄也都還要清排水溝」。
由於黑市的氧氣瓶價格實在太貴了，寇利還是沒能買到，只能繼續照顧媽媽、隱瞞父親去世的消息，可現在，就連寇利自己也開始發燒了。報導最後寫著，寇利在這段日子裡，不斷看著父母新婚時幸福的照片，不曉得將來會如何。
寇利一家人的故事，只是印度新冠大流行下的縮影，類似的悲劇仍在不斷上演，民眾都希望疫情能趕快過去，早日撫平傷痛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。