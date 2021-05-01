共同社：美印太司令剛上任即訪日 共商威懾中國

美國印度-太平洋司令部在4月30日舉行新司令交接儀式，由原太平洋艦隊司令、海軍上將阿基里諾(John Aquilino)接任，有日媒獨家指出，阿基里諾將在5月下旬訪日，就中國加強軍事施壓台灣、美日對中威懾措施等事宜，展開磋商。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-01 08:07:27
根據日本《共同社》引述多名熟知美日政府運作的人士消息，上月30日就任下轄駐日美軍的印太司令部新司令、海軍上將阿基里諾，將在5月下旬赴日訪問，並與日本防衛大臣岸信夫等人進行會談，就中國加強軍事壓力的台灣局勢，以及對中國的威懾措施展開磋商。此外，日方還將協調安排阿基里諾與首相菅義偉會談。
報導指出，阿基里諾剛上任不久就到訪日本，彰顯美日之間牢固的同盟。在與日方的一系列會談中，阿基里諾還將就中國船隻接連駛入日本領海、靠近尖閣諸島（釣魚島），以及北韓核問題展開對話，確保雙方將繼續為實現「自由開放的印太地區」的目標攜手合作。
美國前印太司令戴維森(Philip Davidson)曾在3月出席參議院軍事委員會聽證會時表示，中國可能在6年內入侵台灣，而阿基里諾則於出席印太司令任命聽證會時，直言中國併吞台灣的威脅「比想像更迫在眉睫」，美國必須在短期內於太平洋加強部署威懾能力，例如「太平洋威懾倡議」(Pacific Deterrence Initiative)。