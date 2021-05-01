侯友宜批指揮中心嚴重疏失　蘇貞昌： 多一點鼓勵、加油

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針對外界質疑諾富特疫情比1月部桃疫情還嚴峻，蘇貞昌表示，世界因新冠肺炎疫情更為嚴峻，昨天一天就有90萬人確診、1萬5000人死亡，日本確診也來到新高、韓國仍禁止5人以上集會，台灣雖然做到防疫世界第一，還是不能掉以輕心。
蘇貞昌指出，如果一個飯店清潔主管知道自己能夠去到各個房間，如果知道自己有狀況的時候，能早一點告訴醫師；第一線醫師能多一分警覺，像到寺廟場所集會的主管人員，如果能確實做到實名制；如果到舞廳這種指揮中心已經嚴厲要求一定要戴口罩的場所，營業負責人能能確實要求到場民眾遵守防疫規定，我們一定可以做到更好。
蘇貞昌進一步表示，所以他今天特別來給防疫指揮中心加油打氣，也希望指揮中心進一步要求所有各場所、各機構、中央政府、地方各部會的所有工作同仁都要提高警覺，更進一步做到位，也呼籲全國民眾一定要提高警覺，因為世界疫情已更嚴峻，一點都不能大意，大家多一分警覺、多一分小心，就更多保護自己、保護家人、保護社會。
蘇貞昌最後呼籲，指揮中心已一再呼籲國人打疫苗，放寬了施打類別，所以請大家多打疫苗，不要因為台灣安全就沒有意願。另外，他也特別請指揮官，就有打疫苗的在幾類人員中給予合理放寬，這樣更能提高打疫苗的意願。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。