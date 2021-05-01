直播／接送諾富特員工司機發燒 陳時中證實將進一步說明
諾富特飯店染疫事件越演越烈，除原本案1120飯店房務主管染疫外，昨（30）日指揮中心又公布新增3例本土個案全都是諾富特的員工。而如今又傳出載諾富特飯店員工與機組員至集中檢疫所的遊覽車司機也發燒，是否為確診個案，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心，今（1）日下午2點將由指揮官陳時中親自說明。
記者許家禎／台北報導
2021-05-01 14:00:00
中央流行疫情指揮中心今日下午2點將由指揮官陳時中親自說明。外界關心諾富特飯店群聚事件是否擴大？因為昨日一口氣新增3例本土個案，全都是諾富特的員工，分別為案1127、案1128與案1129，分別為餐飲部員工、房務部員工與房務部資深員工。是否還有其他新增確診者受到關注。
如今又傳出接送諾富特飯店員工與機組員之遊覽車司機驚傳發燒，為此，指揮官陳時中今日上午對外表示，司機接送都有穿防護衣跟戴口罩，發燒是什麼原因？是否為確診者？可能要等採檢過後才知道，預計今日下午記者會上會做出說明。
另外，之前被家人加拿大境外移入確診者傳染的案1112，之前曾到中壢阿曼達舞場跳舞，昨日陳時中表示接觸者209人中，已採檢180人，其中119人陰性，其中61人檢驗中，另外還有26人待採檢，相關結果預料也將成為今日記者會焦點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。