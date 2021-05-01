北市黨部涉黑道之亂　蘇貞昌：民進黨的清廉勤政不容破壞

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，又遭爆北投分局警方借提犯人時開放趙介佑「特權」探視小弟，引起北市黨部涉黑道之亂質疑。行政院長

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蘇貞昌今日上午視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，會前被問到北市黨部涉入黑道之亂，蘇貞昌表示，

針對警政署陳家欽擬拔北投分局長陳炯志的官位，但被台北市長柯文哲擋下，柯還質疑「不要藉機安插自己人」，蘇貞昌表示，治安是全國同胞大家最高的期待，也是最起碼的要求，幸好有7萬多的警察同仁夜以繼日、任勞任怨在各崗位嚴守，認真工作，所以治安才能有好的維護，也得到民眾各次民調都有8成以上的滿意度。

蘇貞昌說，「但任何人不能因為自己幫派利益，違背這方面的任何規範。」同時警察身為執法者，更要戒慎恐懼，絕不能有任何個人沒有做好，或著機制上沒有做好，若該負責的主管沒有做好，以至於有破口，如果有做不對的，全國民眾眾目睽睽，難以接受之時，自然應該要處分，自然要把不好的制止，並且快賞快罰。蘇貞昌強調，相關作業中央和地方都有溝通，大家都來努力維持治安盡到職責，才是民眾最大期待。