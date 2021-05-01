新增1例本土確診　貨機師之家人、未滿5歲男童中鏢

▲針對新冠肺炎疫情，以及國內最新疫報，還有諾富特群聚事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親上火線說明。（圖／指揮中心提供，資料照片）
▲針對新冠肺炎疫情，以及國內最新疫報，還有諾富特群聚事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親上火線說明。（圖／指揮中心提供，資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-01 14:11:14

華航染疫、諾富特飯店群聚事件越演越烈，中央流行疫情指揮中心今（1）日指出新增1例本土COVID-19確診病例(案1133)，為案1102本國籍貨機師之同住家人，為未滿5歲男童。

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指揮中心說明，案1133為本國籍未滿5歲男童，近期無出國史，今(2021)年4月25日匡列為居家隔離對象，4月29日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值18)。個案家庭接觸者2人，延長居家隔離日期至5月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計208,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含206,137例排除)，其中1,132例確診，分別為996例境外移入，88例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。 確診個案中12人死亡、1,053人解除隔離、67人住院隔離中。

指揮中心說明，針對案1129之活動史，因曾到過嘉義，相關接觸者共10名，其中6人核酸檢驗陰性，其餘檢驗中。

指揮中心提醒，接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。請符合公費接種對象者踴躍接種，及早獲得保護力。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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