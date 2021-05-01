與諾富特確診共桌、中正大學4人隔離 陳時中：採檢皆陰
嘉義縣國立中正大學昨（1）日晚間公告，接獲縣衛生局通報，有3名學生外加1名講師，因曾與確診者同桌吃飯而被居家隔離，希望學校師生自主監測，並注意相關呼吸道異常狀況。而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）日上午證實，該4名師生是與案1129共桌吃飯，但採檢結果出爐全都陰性。
記者許家禎／台北報導
2021-05-01 11:45:19｜2021-05-01 13:41:29
中正大學昨晚發出公告，指該校有教師1名及3名學生，與新冠肺炎確診個案同桌用餐，4人都接受居家隔離，學校也啟動防疫機制，希望學校師生自主監測自身健康狀況，而該公告也一度引發學生恐慌。
而今日陳時中上午表示，中正大學4名師生，包括3名學生外加1名講師因與案1129同桌用餐因此被隔離，不過檢驗結果出爐全都陰性。另外，前行政院長江宜樺有在中正大學授課，陳時中表示他不會有風險。
有媒體詢問，這次諾富特群聚規模是否比部桃大，陳時中回應現在無法定論，因諾富特加上華航機師共19人染疫，部桃是21位，這是目前的狀況。而今日會針對諾富特再加強內部空間的採檢，以釐清感染源，同時也會針對全台防疫旅館進行總體檢，希望員工加強健康管理與落實通報機制。
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