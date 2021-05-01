不僅涉陰陽合同！鄭爽被爆「貪小便宜」 網上賣二手假貨
大陸女星鄭爽醜聞不斷，今年1月先是惹出赴美找代理孕母後卻棄養風波，4月被爆出涉嫌簽訂「陰陽合同」、偷逃稅、拆分收入獲取天價片酬等違法行為，沒想到日前她再度被揭將穿過假貨的二手鞋子上網拍賣，只為賺取230人民幣（約台幣989元）。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-01 12:41:11
鄭爽被前男友張恒曝光對話紀錄，指出她使用陰陽合同逃漏稅，並以1.6億人民幣（約台幣6億）天價片酬接演電視劇《只問今生戀滄溟》（倩女幽魂），彷彿另一個范冰冰，目前上海市稅務局第一稽查局受理中。
綜合陸媒報導，鄭爽的黑歷史越滾越大，大陸網友翻出先前她曾將贊助商的產品、拍攝綜藝的小道具，甚至自己的日用品，拿到網上拍賣，就連馬拉松主辦單位贈送給她的衣服，她也不放過，穿過後就在網上販售500人民幣（約台幣2150元）。
然而最誇張的是，昔日的一線大陸女星，儘管片酬天價，卻還會買假貨，一雙靴子原價6000多人民幣（約台幣25800元），鄭爽僅用人民幣253（約台幣1088元）的價格購買高仿冒品，後再以230人民幣（約台幣989元）賣給粉絲，貪小便宜的行徑讓人不勝唏噓。