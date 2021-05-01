不僅涉陰陽合同！鄭爽被爆「貪小便宜」　網上賣二手假貨

▲鄭爽涉嫌逃漏稅。（圖／翻攝鄭爽微博）
▲鄭爽涉嫌逃漏稅。（圖／翻攝鄭爽微博）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-01 12:41:11

大陸女星鄭爽醜聞不斷，今年1月先是惹出赴美找代理孕母後卻棄養風波，4月被爆出涉嫌簽訂「陰陽合同」、偷逃稅、拆分收入獲取天價片酬等違法行為，沒想到日前她再度被揭將穿過假貨的二手鞋子上網拍賣，只為賺取230人民幣（約台幣989元）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭爽被前男友張恒曝光對話紀錄，指出她使用陰陽合同逃漏稅，並以1.6億人民幣（約台幣6億）天價片酬接演電視劇《只問今生戀滄溟》（倩女幽魂），彷彿另一個范冰冰，目前上海市稅務局第一稽查局受理中。

▲鄭爽穿過的馬拉松上衣。（圖／翻攝微博娛樂犀利說）
▲鄭爽穿過的馬拉松上衣。（圖／翻攝娛樂犀利說微博）
綜合陸媒報導，鄭爽的黑歷史越滾越大，大陸網友翻出先前她曾將贊助商的產品、拍攝綜藝的小道具，甚至自己的日用品，拿到網上拍賣，就連馬拉松主辦單位贈送給她的衣服，她也不放過，穿過後就在網上販售500人民幣（約台幣2150元）。

▲鄭爽被揭將穿過的上衣，二手轉賣給粉絲。（圖／翻攝微博娛樂犀利說）
▲鄭爽被揭將穿過的上衣，二手轉賣給粉絲。（圖／翻攝娛樂犀利說微博）
然而最誇張的是，昔日的一線大陸女星，儘管片酬天價，卻還會買假貨，一雙靴子原價6000多人民幣（約台幣25800元），鄭爽僅用人民幣253（約台幣1088元）的價格購買高仿冒品，後再以230人民幣（約台幣989元）賣給粉絲，貪小便宜的行徑讓人不勝唏噓。

▲鄭爽被揭網上販售二手假貨。（圖／翻攝微博娛樂犀利說）
▲鄭爽被揭網上販售二手假貨。（圖／翻攝微博娛樂犀利說）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.33%66.67%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
91.67%8.33%
2021-05-01-2021-05-04

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
2%98%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
44.21%55.79%
2021-04-28-2021-05-01
即時
推薦閱讀