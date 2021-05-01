混血美女日本演講　「台灣鳳梨」暖心故事曝光

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加藤侑紀對於促進台日交流感到開心，恨不得把台灣的好全部說給日本人聽，她在演講中提到台灣人的熱情和善良，並舉例自己在台東的親身經歷。加藤侑紀提到，到台東旅行時，意外進了一家鳳梨果農經營的商店，店家發現她沒見過鳳梨田，便邀請加藤侑紀隔天早上到田裡，看他們採收鳳梨。
加藤侑紀說：「台灣人邀人常用『你一定要來』而不是『如果你剛好有空可以來』，於是早上我就去了。第一次看到鳳梨田，鳳梨不是在高高的樹上也不是埋在土裡，原來鳳梨是在差不多膝蓋那麼高的位置，農夫們一個一個用手摘 ，一個一個敲敲聽聲音看品質好不好。農夫把每一顆鳳梨都照顧好，我現在在日本看到台灣鳳梨都會想到那個畫面。」
礙於疫情，以前常台日往返的加藤侑紀已經兩年沒回到台灣，問起最想念的美食，她列出超長清單，加藤侑紀說：「台灣飯糰、鴨血、鵝肉、滷味，這些在日本怎麼樣都吃不到，我都想念到流淚流口水，也會夢到它們。」台灣的自助餐也讓她念念不忘，透露住在台灣時，常在自助餐買便當，因為怕胖總是夾少量的菜，老闆誤以為她在省錢，擔心她吃不飽，總是多夾菜請加藤侑紀吃，讓她很不好意思。
加藤侑紀以前剛來台灣生活時，都會被台灣人的熱情嚇到，現在回到日本，在路上見到老人需要幫忙，或是外國人需要翻譯，加藤侑紀都會主動過去協助，笑說：「反過來想，不知道那些路人有沒有被我嚇到？」這樣的改變，大概就是台灣生活留在她身上的印記。
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