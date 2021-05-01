外國本國機師混住　鄭文燦：這種情形不應該發生

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鄭文燦表示，外籍航空公司機組員防疫規範是1到3天，也沒有做檢測，本國籍的機組員則需在防疫旅館進行3天居家檢疫，兩者的數量、入住時間、管理規範都不同，所以當時民航局就發布2個法規，由華航諾富特飯店作為檢疫處所，檢疫處所一樣要符合防疫旅館的規範，管理單位分別是民航局及華航，而且要向民航局定期申報核備。
鄭文燦說，目前諾富特飯店已經淨空，中央疫情指揮中心也請桃園市政府提供3個防疫旅館，因為機組員入住時間、入住數量，以及防疫規範必須符合民航局2個法規的規定，現今仍由民航局負責外籍航空公司，華航負責自己的機組員，他也要求市府衛生局向中央反映，由中央指定防疫旅館的分工，包括分配數量，及連絡入住的時間。
鄭文燦表示，因為管理單位是民航局跟華航，入住時間地方政府或者防疫旅館並不知道，他認為還是要統一作業比較好，以符合原來民航局的規範，之前的錯誤也不應該發生，請中央要盡快完成指定分配跟聯絡。
另外針對匡列對象人數，鄭文燦說，諾富特飯店之前把全部的人員跟追溯人員合併計算，所以一開始總數有700多人，辦，追溯的數量應該會減少很多，他原來是把全部人員加上追溯人員，所以才會總數會到達700多個，事實上因為已經有400多人隔離，扣掉部分的機組員，匡列數量應該會少一點。