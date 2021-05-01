外國本國機師混住　鄭文燦：這種情形不應該發生

鄭文燦談機師混住
▲鄭文燦表示，按照民航局規定，外籍機師由民航局管理，華航組員由華航管理，分住諾富特一館跟二館，混住的情形不應該發生。（圖／記者李春台攝，2021.05.01）

記者李春台/綜合報導

2021-05-01 13:44:08

華航諾富特飯店群聚感染延燒，有爆料指出諾富特安排本國籍及外國籍機師混住，桃園市長鄭文燦對此表示，按照民航局規定，外籍機師由民航局管理，華航組員由華航管理，分住諾富特一館跟二館，兩者的數量、入住時間及管理規範都不一樣，混住的情形不應該發生，目前飯店已淨空，市府另提供3間防疫旅館作為機組員防疫使用，希望由中央統一分配、聯絡，之前的錯誤不應該發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦指出，機組員跟入境民眾管理規範不同，所以民航局指定華航諾富特飯店作為民航機組人員的檢疫處所，其中外籍航空公司的機組員由民航局統一管理，華航機組員由華航管理，分別住在諾富特飯店一館跟二館。

鄭文燦表示，外籍航空公司機組員防疫規範是1到3天，也沒有做檢測，本國籍的機組員則需在防疫旅館進行3天居家檢疫，兩者的數量、入住時間、管理規範都不同，所以當時民航局就發布2個法規，由華航諾富特飯店作為檢疫處所，檢疫處所一樣要符合防疫旅館的規範，管理單位分別是民航局及華航，而且要向民航局定期申報核備。

鄭文燦說，目前諾富特飯店已經淨空，中央疫情指揮中心也請桃園市政府提供3個防疫旅館，因為機組員入住時間、入住數量，以及防疫規範必須符合民航局2個法規的規定，現今仍由民航局負責外籍航空公司，華航負責自己的機組員，他也要求市府衛生局向中央反映，由中央指定防疫旅館的分工，包括分配數量，及連絡入住的時間。

鄭文燦表示，因為管理單位是民航局跟華航，入住時間地方政府或者防疫旅館並不知道，他認為還是要統一作業比較好，以符合原來民航局的規範，之前的錯誤也不應該發生，請中央要盡快完成指定分配跟聯絡。

另外針對匡列對象人數，鄭文燦說，諾富特飯店之前把全部的人員跟追溯人員合併計算，所以一開始總數有700多人，辦，追溯的數量應該會減少很多，他原來是把全部人員加上追溯人員，所以才會總數會到達700多個，事實上因為已經有400多人隔離，扣掉部分的機組員，匡列數量應該會少一點。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.33%66.67%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
91.67%8.33%
2021-05-01-2021-05-04

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
2%98%
2021-04-29-2021-05-02

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
44.21%55.79%
2021-04-28-2021-05-01
即時
推薦閱讀