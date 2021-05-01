42歲微風千金哺乳完自拍　美貌獲眾星讚：美麗少女

42歲廖曉喬含著金湯匙出生，不僅是微風千金，也是現任微風集團策略長，她前年與小10歲的投顧員董子淳（Alan）結婚，於今年1月產下兒子。升格為新手媽媽的她，近期幾乎都為帶娃忙碌，她昨（30日）難得曬出自拍照，宛如少女一般的狀態讓眾人為之驚訝。 我是廣告 請繼續往下閱讀 廖曉喬在IG曬出產後3個月的自拍照，並寫下「擠完奶好餓」，照片一出立刻引起熱烈討論，只見她雖然化淡妝，但氣色仍是非常好，似乎沒有新手媽媽的倦怠感，不少藝人紛紛留言讚美，許維恩稱她是「少女」，蕭亞軒也表示「Beautiful」，其他網友則說「身材恢復得很快！漂亮媽咪」、「過分美麗」、「多補充營養，擠奶期間儘量吃」。▲廖曉喬的懷孕寫真相當美麗。（圖／翻攝廖曉喬IG）廖曉喬經常在IG秀出與老公的甜蜜生活照，她先前也分享升格當媽媽的感覺很幸福，更形容自己是「親餵到不知今天幾月幾號的新手媽媽」，滿滿幸福洋溢的氛圍完全藏不住。▲廖曉喬經常分享一家三口的甜蜜生活。（圖／翻攝廖曉喬IG）不僅涉陰陽合同！鄭爽被爆「貪小便宜」 網上賣二手假貨鄉民女神力挺瑞莎 揭露「體育邪惡」黑幕福原愛惹日本人眾怒 爆炸性內幕曝光開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！255