42歲微風千金哺乳完自拍　美貌獲眾星讚：美麗少女

▲廖曉喬的產後自拍照宛如少女。（圖／翻攝廖曉喬IG）
▲廖曉喬的產後自拍照宛如少女。（圖／翻攝廖曉喬IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-01 22:00:00

42歲廖曉喬含著金湯匙出生，不僅是微風千金，也是現任微風集團策略長，她前年與小10歲的投顧員董子淳（Alan）結婚，於今年1月產下兒子。升格為新手媽媽的她，近期幾乎都為帶娃忙碌，她昨（30日）難得曬出自拍照，宛如少女一般的狀態讓眾人為之驚訝。

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廖曉喬在IG曬出產後3個月的自拍照，並寫下「擠完奶好餓」，照片一出立刻引起熱烈討論，只見她雖然化淡妝，但氣色仍是非常好，似乎沒有新手媽媽的倦怠感，不少藝人紛紛留言讚美，許維恩稱她是「少女」，蕭亞軒也表示「Beautiful」，其他網友則說「身材恢復得很快！漂亮媽咪」、「過分美麗」、「多補充營養，擠奶期間儘量吃」。

▲廖曉喬的懷孕寫真相當美麗。（圖／翻攝廖曉喬IG）
▲廖曉喬的懷孕寫真相當美麗。（圖／翻攝廖曉喬IG）
廖曉喬經常在IG秀出與老公的甜蜜生活照，她先前也分享升格當媽媽的感覺很幸福，更形容自己是「親餵到不知今天幾月幾號的新手媽媽」，滿滿幸福洋溢的氛圍完全藏不住。

▲廖曉喬經常分享一家三口的甜蜜生活。（圖／翻攝廖曉喬IG）
▲廖曉喬經常分享一家三口的甜蜜生活。（圖／翻攝廖曉喬IG）
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