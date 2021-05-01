太魯閣號事故將滿月　台鐵工會盼引外部監理制度

台鐵工會
▲台灣鐵路產業工會今日舉辦追悼會，並呼籲引進外部監理體系。（圖／翻攝自台灣鐵路產業工會臉書專頁）

中央社

2021-05-01 15:42:12

（中央社記者賴于榛台北1日電）太魯閣號事故發生至今即將屆滿一個月，台灣鐵路產業工會今天赴行政院陳情，盼政府落實安全管理，引入外部監理制度，廣納基層建言。

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台鐵產業工會今天到行政院前陳情，訴求成立行政院層級的台鐵監理單位，納入外部專家，落實專業專職安全管理；事故預防要即刻從內部做起，重視第一線的工作實務，讓基層參與台鐵改革。

對於工會訴求，行政院發言人羅秉成接受中央社記者訪問時指出，台鐵改革勢在必行，行政院長蘇貞昌也親自召開跨部會會議，緊盯各項環節、加速改革，並指示全面清查臨軌工程，若有缺失需在15日前改善完畢，且由鐵道局複查才能復工。

羅秉成說，全國鐵路沿線邊坡安全及防異物入侵體檢也必須在2個月內完成。

他指出，政府對於台鐵改革，務求做到鐵路安全，財務、人事安定以及改革轉型3項目標。至於包括台鐵工會及員工的各方意見，也會加以參考並持續溝通討論，請台鐵員工安心、專心於營運安全與服務。

台鐵產業工會代表徐仲能表示，改革重點應該是增加外部監理，但太魯閣號事故發生至今，交通部長、台鐵局長異動之外，組織改造只看到新增各科室重疊的官員與人事，讓人疑惑這些與安全改革的關聯。

徐仲能說，外部監理應參考日本福知山線事故及華航大園空難時，邀集外部專家成立行政院層級的監理單位，協助台鐵檢視現行工作流程、設備、人力。

台鐵產業工會代表劉仲書說，自己是台鐵地方負責災防業務的行政人員，太魯閣事故後，政府要強化橫向聯繫，讓運工機電在各區集中管理，但相關橫向聯繫現行都早有機制，似乎換湯不換藥。

劉仲書說，台鐵大小安全事故每天都發生，內部只會究責員工缺乏安全意識、不照SOP操作，卻未思考人力是否可以應付SOP要求，不同情境是否有窒礙難行之處。

他也指出，承受安全風險都是台鐵第一線同仁，不會反對安全改革，請行政院、交通部、台鐵別把基層員工與工會當敵人看待，改革要海納建言。

行政院由交通環境資源處代表接下陳情。（編輯：郭無患）1100501

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