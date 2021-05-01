NBA／綠衫軍大逆轉！塔頓60分追平「大鳥」柏德紀錄

波士頓大逆轉！塞爾蒂克今天在主場迎戰來訪的馬刺軍團，結果綠衫軍克服最大32分的落後，在延長賽以143:140贏球，主將Jayson Tatum（塔頓）單場60分大爆發，尤其他也追平隊史球星「大鳥」Larry Bird單場60分的大紀錄。





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綠衫軍這場勝利是近25年來，第三大逆轉紀錄，經過半世紀之久，上一次發生這樣比分大的逆轉秀為2009年。國王以35分之差逆轉擊敗公牛隊。1996年11月27日，爵士隊克服36分差距，擊敗金塊隊，是史上最大逆轉。





綠衫軍主帥 Brad Stevens說：「我在半場就叫我女兒回家，這實在沒有必要，因為他明天還有東西要弄。」





沒想到就在半場後，綠衫軍大爆發，Jayson Tatum在第四節及延長賽獨得31分，他說：「這是很特別的夜晚，跟這些隊友一起，共同奮戰，你就會感到開心，我們可以看到大家多努力。」





上半場結束，綠衫軍以48:77落後，沒想到下半場急起直追，第四節一開始還以90:103落後，不過Tatum三顆三分外線，加上灌籃等表現，讓球隊起死回生，並以128平進入延長賽。延長賽他也一直製造對手麻煩，最後兩罰俱中也拿到勝利。





Tatum60分，還有8籃板5助攻，馬刺則是DeMar DeRozan30分最為突出。



