《一家之主》寇世勳母親節包場 請200位媽媽看電影！
電影《一家之主》集結鮑起靜、寇世勳、柯佳嬿、陸弈靜、李淳、孫國豪、曹蘭、于家安等人同台飆戲，故事細膩呈現母親在家庭裡的多重角色、功能與自我覺醒過程，送給家中每一位辛苦的女性和一家之主。男主角寇世勳表示：「這是一部說出媽媽心聲的電影，而且表達了守護和團結家庭的觀點，很適合闔家觀賞。」為鼓勵媽媽進戲院，他與電影公司提出包場，5月8日當天要請200位媽媽看電影。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-02 08:00:00
寇世勳、鮑起靜在片中詮釋老夫老妻的日常生活，寇世勳回憶初次接到劇本邀約，一看完就十分喜愛細膩呈現的家庭故事，二話不說決定接演，還與導演王希捷半開玩笑說：「這個劇本是你寫的嗎？是你家的樣子嗎？」
相較於片中，鮑起靜天天為家庭忙碌不得閒，寇世勳對自己在演出「出一張嘴」光說不練的老公模樣，他幽默笑喊：「我只是把大家的老公跟爸爸演出來，但我本人不是這樣的，我本人滿好的。」
寇世勳除了包場，也將與影迷同樂，他希望各位子女、老公能接送媽媽到電影院，並透過觀影去理解媽媽為家庭的無私奉獻，對天下的母親表達敬意，他笑喊：「就讓子女負責接送，請媽媽看電影，看電影就有感覺了，每個人都會在電影裡看到共鳴和反省。」活動詳情請至「一家之主」臉書查詢，5月5日中午前抽出得獎者，《一家之主》將於6月11日全台上映。