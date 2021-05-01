影／火上澆油！印度又增40萬例新冠　醫院還接連失火奪命

▲印度古吉拉特邦(Guharat)一家收治新冠患者的醫院，1日凌晨發生大火，至少18名病患死亡，也是印度過去10天來的第3起醫院火災，病房內部幾乎都被燒毀。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度古吉拉特邦(Guharat)一家收治新冠患者的醫院，1日凌晨發生大火，至少18名病患死亡，也是印度近期的第3起醫院火災，病房內部幾乎都被燒毀。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-01 14:42:10｜2021-05-01 16:32:34

新冠肺炎疫情在印度持續延燒，除了已連續一週的單日新增確診人數都破30萬以外，今天(1日)當局又宣布，過去24小時多了40萬1993例感染、3523人病逝；禍不單行的是，印度古吉拉特邦(Guharat)一家醫院1日凌晨又發生大火，至少18名病患死亡，也是印度過去2週的第3起醫院火災，讓本就不堪重荷的醫療體系更加瀕臨崩潰。

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綜合外媒報導，印度衛生部的數據指出，印度已連續10天，單日新增病例逾30萬例，每天都在刷新紀錄，現在更出現首個單日確診數破40萬，截至發稿時間為止，印度已累積確診數達1916萬4969例，死亡人數則達21萬1853人。

在疫情如此嚴峻的時刻，印度多地還接連傳出醫院火災奪命，位於印度西部古加拉特邦巴魯奇(Bharuch)地區，一間專門收治新冠病患的醫院，1日就發生大火，火勢從醫院1樓的新冠病房一路延燒，約1小時後才被撲滅。

據當地媒體稱，當時院內約有70名患者，其中24人是重症患者；火災發生時，不少病患都無法自行行走，只能絕望地等候救援。最後雖然有約50名病患被順利救出，但仍有18名病患葬身火窟。

這已經是印度近2週發生的第3起，收治新冠患者的醫院大火事件。4月21日，馬哈拉什特拉邦一家醫院因氧氣外洩引發火災，導致至少22名新冠患者死亡。2天後，另一家醫院又因空調失火，造成至少13名染疫患者不幸喪生。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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