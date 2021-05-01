老車嘉年華愛河畔登場　陳其邁回味把妹往事

「2021國際2T經典老車嘉年華」今（1）、明兩日於愛河畔熱鬧登場，各式經典老車、魅力手工車、帥氣重機齊聚，讓車迷大飽眼福，高雄市長陳其邁上午也至會場也特別戴上安全帽，與300位車友一同騎乘一段偉士牌追風回憶，陳其邁笑說，年輕時騎著這些車可說是把妹的最佳利器，彷彿身處《羅馬假期》電影中，除具收藏價值，也勾起大家的往事回憶。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-01 14:46:18｜2021-05-01 17:01:46
陳其邁表示，年少輕狂時也愛騎車，年輕時 SUZUKI 可是把妹的最佳工具，看到這些老車就會想起，那年在木棉樹下，對面站著心儀的女生，車輪卻不小心壓到掉落地面的木棉花，摔車實在很糗，還是要小心，也感謝主辦單位二行程機車文化永續協會推動老車文化，讓老車成為城市的另一種風景。
二行程機車文化永續協會理事長呂志賢表示，舉辦活動最大的目的就是推廣老車文化，希望讓更多人認識2T文化以及提供車友們一些實用資訊，而且最有條件辦這種活動的地方就是高雄，因為高雄過去就是進口的地方，這次活動除了規劃靜態車展時光隧道、機車文史分享之外，還特別融入親子同樂主題寫生比賽、趣味攝影比賽，還有充滿異國風情的老車市集、餐車市集，更有別開生面的老車比慢競賽和技術挑戰賽及選美比賽，透過這些活動勾起大家都回憶。
呂志賢說，現在全台的這些老車數量大概已經不到10萬量輛，所以這次活動特地邀請全臺灣所有熱愛經典汽機車文化的車友們一起參與此盛會，這是一場2輪無差別超級大會師派對，集合與機車相關的周邊及配件，特色美食攤商，讓車友及民眾可以一邊賞車、一邊賞風景又有吃喝還能逛還更能玩的有趣老車嘉年華。