平均70歲以上　「老礦工」首次被逼上街頭

▲ （圖／新頭殼）
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新頭殼newtalk

2021-05-01 15:19:44

5月1日勞動節大遊行前，一群平均年齡高達70、80歲，甚至有逾90歲高齡的「老礦工」，今天中午頂著大太陽在立法院前召開記者會，感嘆這是台灣礦工首次，恐怕也是最後一次站上街頭遊行，推著年邁、傷殘身軀上街，只盼爭取政府照顧垂垂老矣的老礦工們。

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台灣礦坑雖已於自2000年後全面封坑，但過去賣命為台灣經濟發展貢獻心力的礦工們，卻長期被社會忽視，只能獨自對抗無法治癒的矽肺症，插著氧氣管在家中苦等數十年，仍始終等不到政府的關心。為此，超過百名分別來自於基隆、瑞芳、平溪與苗栗的台灣「最後的礦工」，今首次站上街頭參與五一勞動節大遊行。

遊行隊伍「老礦工大隊」指出，礦工是所有職業類別中，職災率最高、死亡率最高的職業，過去冒著生命危險為台灣經濟打拚，直到台灣全數封坑後礦工人數不斷凋零，人數只剩下1、2萬人，這群過去最辛苦、最危險的礦工，身上幾乎都帶著職業病，卻沒有受到國家的照顧，而且會去關心的人也越來越少。

「礦工已垂垂老矣，快要死掉了，不得以為了生活第一次上街頭。」一位周姓礦工表示，這是礦工第一次走上街頭，也可能是最後一次，因為他們沒有力氣再爭取了，他們的訴求很簡單，就是希望礦工能比較老農或老漁獲得政府照顧，或用特別條例予以照顧。過去礦工有4萬到5萬人，但在礦坑現場死亡的就超過6000人，比例高達15％；傷殘人數多達1萬4500多人，受傷件數累計超過20萬件，每個人平均受傷3到5次，天底下沒有比台灣礦工還慘重的。

柯姓礦工接著感嘆，礦工主管機關是礦物局，卻沒有關心老礦工以前的努力，非常多礦工都患有矽肺症，家裡都得放著氧氣機、牽著氧氣管才能活動，過著不像人的痛苦生活，但大家都沒看到、主管機關都沒看到。

「老礦工大隊」訴求，在台灣快速經濟發展的6、70年代，用他們的血汗、健康甚至性命，深入到最危險的礦坑深處內，一肩扛起了供應台灣各項產業所需能源需求，一度甚至提供了超過6成以上的能源供應量。但長期在礦坑內工作所留下的職業災害與職業病的身軀，卻沒有政府照顧，因此他們今天要喊給台灣社會、政府、國家、立委都知道，多數礦工的老年生活已遇到困難，能參加遊行的已經是狀況比較好的，多的是連想上街爭最後一口氣都沒辦法的人，時間不等人，老礦工不斷在凋零，因此呼籲政府盡快想出辦法，成立專案小組、研議相關政策，由國家保障老礦工的老年生活，並協助礦工面對職業病的殘害。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

礦工首次站上街頭參與勞動節遊行，盼獲得政府照護。 圖：黃建豪/攝
礦工首次站上街頭參與勞動節遊行，盼獲得政府照護。 圖：黃建豪/攝
 

礦工首次站上街頭參與勞動節遊行，盼獲得政府照護。 圖：黃建豪/攝
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