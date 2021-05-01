諾富特半年前就混住隔離與一般客？陳時中：有違規會處分

▲有民眾爆料諾富特半年前就混住隔離客與一般客，為此指揮中心做出回應。（圖／記者許家禎攝）
▲有民眾爆料諾富特半年前就混住隔離客與一般客，為此指揮中心做出回應。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

2021-05-01 15:36:38｜2021-05-01 15:39:57

桃園市諾富特飯店日前爆發新冠肺炎群聚感染，新北市議員葉元之今（1）日接獲一名自稱是該飯店員工的爆料，指飯店不僅是國、內外機師未分流，甚至是檢疫房客剛退房，就馬上開放給一般國人住宿。為此，指揮中心今日表示，混住有其定義，分區或分層都是，但分區使用必須要事前報准，會再了解情況，有違規就會處分。

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爆料者表示，外界以為諾富特二館是防疫旅館給檢疫的機組員住，一館則是服務一般客人，但從半年多前，因檢疫旅客增加，二館房間不夠後，一館私下收了很多檢疫隔離的客人，這些人與一般房客只有簡單的區隔。爆料者直指，不知道該飯店這樣的做法，有沒有違反傳染病相關法令，但飯店高層枉顧人命的做法，造成疫情破口，必須負起完全的責任。

為此，指揮官陳時中表示，據他了解諾富特有一棟是檢疫旅館，是獨棟的檢疫旅館，另一棟則是混用分層使用的，而分層是必須要有獨立的電梯，無法跟其他樓層使用，強調如果有違規就會處分。至於民眾擔心入住諾富特的人要不要居家檢疫？陳表示自4月15日算起，只要民眾從該飯店離開都列入居家檢疫，而算到現在都已經到了，會再行採檢，結果陰性就可以放心。

陳時中也強調，諾富特做為檢疫旅館的是二館，一館有三層樓，其中兩層樓同樣做為居家檢疫，獨棟或分層都可以做為居家檢疫的場所。指揮中心發言人莊人祥則說，其實飯店分區也能做為居家檢疫，但分區必須要報准，會再去了解飯店有沒有先行報准。

另外，有華航機師私下反應，諾富特清空後發現自己住的地方竟然有外籍機師？為此，指揮中心坦言確實一開始有這樣的狀況，但之後不會再收外籍機隊的外籍機師，這部分都有跟民航局與交通部了解。莊人祥指出，外界報導的有混住的這家旅館，未來不會再收外籍機師，相關外籍機隊的外籍機師將會住到另外兩家旅社。
 

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