外送員不滿被剝削！勞動節上街頭要求加薪、組工會

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江健興更指出，勞保年金岌岌可危，讓勞工感到擔憂，政府應該積極處理勞保問題，勞工也知道勞保有收支不平衡問題，但政府仍應負最終給付責任，確實做到「政府不倒、勞保不會倒」的承諾，保障勞工老年生活。
遊行一開場，勞團演出行動劇，現場打電話叫外送，由4名外送員騎機車入場，送來「薪資要提『糕』，老年要溫『飽』」餐點，象徵勞工最想要的禮物，並邀請過勞低薪的各行業代表，包含流浪教師、過勞護理師、沒保障藝術家、玩命外送員、職災老工人、低薪保全員等上台發表簡短演講。
今年也有不少外送員響應勞動節遊行，新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華表示，外送員遭到惡意減薪，全國外送員應該自組工會，為自己發聲，不能再是一盤散沙。
時代力量立院黨團也派員響應勞權遊行，時力黨團表示，台灣勞工長期面臨低薪高工時的困境，去年在疫情的衝擊之下，基層勞工的生活更加辛苦。時代力量認為，要解決這些勞權問題，必須透過建立完善的勞權相關法規，期盼政府盡速通過《最低工資法》、並建立勞工老年基本保證年金，為台灣勞工建立更好的勞動環境。
台灣民眾黨立委賴香伶致詞時表示，年金改革其實是國安問題，全國900多萬勞工關心勞保能否長長久久，明年要選舉很多問題就無法理性討論，所以蔡政府應該出面回應要如何保年金。