外送員不滿被剝削！勞動節上街頭要求加薪、組工會

▲外送員不滿被剝削，五一勞動節上街頭要求加薪、組工會。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.01）
▲外送員不滿被剝削，五一勞動節上街頭要求加薪、組工會。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.01）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-01 16:32:40

外送平台Foodpanda與Uber Eats更改配送費，讓外送員薪資大幅減少。勞工團體今年「五一勞工大遊行」除爭取自身勞動權益外，外送員也不滿兩大外送平台剝削，上街頭要求加薪、籌組工會。

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今年勞工節遊行的訴求是「要加薪、保年金」。遊行總領隊、全國產業總工會理事長江建興表示，現在的基本工資為新台幣2萬4000元，這薪資在台北市根本無法過活，因此慎重要求政府調高基本工資。江健興也指出，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等一直說經濟成長率好，呼籲企業幫勞工調薪，但政府也應該先帶頭讓國營事業、軍公教加薪，做給企業看，「不要說一套做一套」。

江健興更指出，勞保年金岌岌可危，讓勞工感到擔憂，政府應該積極處理勞保問題，勞工也知道勞保有收支不平衡問題，但政府仍應負最終給付責任，確實做到「政府不倒、勞保不會倒」的承諾，保障勞工老年生活。

遊行一開場，勞團演出行動劇，現場打電話叫外送，由4名外送員騎機車入場，送來「薪資要提『糕』，老年要溫『飽』」餐點，象徵勞工最想要的禮物，並邀請過勞低薪的各行業代表，包含流浪教師、過勞護理師、沒保障藝術家、玩命外送員、職災老工人、低薪保全員等上台發表簡短演講。

今年也有不少外送員響應勞動節遊行，新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華表示，外送員遭到惡意減薪，全國外送員應該自組工會，為自己發聲，不能再是一盤散沙。

時代力量立院黨團也派員響應勞權遊行，時力黨團表示，台灣勞工長期面臨低薪高工時的困境，去年在疫情的衝擊之下，基層勞工的生活更加辛苦。時代力量認為，要解決這些勞權問題，必須透過建立完善的勞權相關法規，期盼政府盡速通過《最低工資法》、並建立勞工老年基本保證年金，為台灣勞工建立更好的勞動環境。

台灣民眾黨立委賴香伶致詞時表示，年金改革其實是國安問題，全國900多萬勞工關心勞保能否長長久久，明年要選舉很多問題就無法理性討論，所以蔡政府應該出面回應要如何保年金。

▲五一勞動節遊行，邀請過勞低薪的各行業代表上台演說。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.01）
▲五一勞動節遊行，邀請過勞低薪的各行業代表上台演說。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.01）
 

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