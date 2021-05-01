全國囝囡同樂會在屏東 潘孟安變身最卡哇伊最幼齒最萌
屏東縣政府舉辦「全國囝囡同樂會」沒想到開放報名短短一天就額滿，迴響超乎熱烈，吸引全國12縣市、1300個家庭的小小選手參加，認真又超萌的比賽融化現場大人的心，5月1日開幕，屏東縣長潘孟安更變身為孩子王，和小選手們尬足球、尬滑步車、尬極限運動，縣長阿伯累得氣喘噓噓，直讚小選手好厲害。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-01 21:04:17
屏東縣政府往年都舉辦親子嘉年華會，帶動縣內幼兒園小朋友及國小低年級的同學同樂，今年首次擴大舉辦全國囝囡同樂會，推展幼兒運動，有幼兒足球賽、幼幼極限體能王及全國滑步車競賽，還有免費參與的潛能激發遊戲體驗。
此次活動從4月30日至5月2日在屏東縣立田徑場週邊登場，參賽者年齡從最小2歲到國小二年級小學生，平均年齡不到10歲，童言童語的笑聲不時在場內洋溢，但小小選手們比賽神情態度超級認真，萌化大人的心。
5月1日開幕式現場魔術、泡泡表演引得小朋友笑聲連連，當潘孟安背著一身汽球出現時，全場更是歡聲雷動，爭相要和縣長阿伯拍照，小朋友的熱情讓潘縣長笑的差點招架不住。
潘孟安表示，此次全國囝囡同樂會邀請各縣市參加，就是讓大家看看國家未來的主人翁在運動競賽中盡情玩耍或比賽拼勁，感動孩子們的健康成長。而且比賽項目設計趣味好玩，既健身又益智又快樂，全方位的激發孩子的潛能與肢體，更可以促進親子親情交流。
潘孟安還下場和孩子們踢足球、尬滑步車、挑戰極限運動，一輪比下來，縣長阿伯笑的上氣不接下氣，「從來沒有這樣運動，輸給小選手了」，親自陪孩子們玩一趟才知道不簡單。